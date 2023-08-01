Рассказал о планах, зарплатах и обещании Лукашенко. Журналистка поговорила с «вагнеровцем» в Беларуси через сайт знакомств 1 августа, 18:13 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Белорусская журналистка под видом девушки, желающей познакомиться, поговорила на ресурсе по поиску знакомств с российским наемником ЧВК Вагнера, который вместе с другими боевиками находится в лагере под Осиповичами.

Соответствующий сюжет опубликовала белорусская служба телеканала Настоящее время.

Наемник «Александр» (имя изменено редакцией), которому более 30 лет, воюет с 2014 года. Сам себя он называет «грязным наемником».



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Он сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко «приютил» боевиков Вагнера, а сейчас «сделал отпуск». По его словам, глава Осиповичского района якобы «строго» запретил местным жителям общаться с «вагнеровцами».



Также россиянин рассказал, что Лукашенко, дает «по желанию гражданство», поскольку в Беларуси «вагнеровцы» «чистые» и им «открыта дорога в Америку через Европу».



Наемник отметил, что в Беларуси боевикам платят эквивалент 24 000 белорусских рублей (350 000 грн — ред.), однако не уточнил, за какой период времени предоставляется эта выплата.



«Александр» отметил, что «вагнеровцы» в Беларуси сейчас перегоняют и регистрируют автомобили, которые отобрали у гражданских лиц Украины.



Россиянин прокомментировал попытку мятежа главаря ЧВК Вагнера Пригожина и заявил, что «так надо», потому что «минобороны РФ — предатели, которые продают запасы на хохлому».



В то же время на слова журналистки о том, зачем вообще воевать, он сказал: «За деньги. Война — это бизнес е**чих масштабов, которые нам и не снились». А на реакцию «А то, что люди гибнут? За что?», ответил «Расходник, и это не нам решать. Это верхушки, а мы даже не пешки. А кто воевать будет? Если не мы, то ваши дети, братья».



Сам «Александр» присоединился к группе Вагнера, «чтобы опасность была рядом», потому что «это затягивает больше, чем власть».



Он также рассказал подставной журналистке, что солдат в России «как мясо» отправляют на фронт, потому что «государству п** на народ, это бизнес».



Наемник утверждает, что боевики Вагнера ходили «на задание» на границе, потому что якобы были проблемы с поляками, но они эти проблемы «устранили». Позже он добавил, что речь идет не о границе с Польшей. По его словам, «в Польшу пойдут для задания», но «пока тишина, не хрюкают».



24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда предложил «вагнеровцам» три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

