Разведка Британии раскрыла дальнейшие планы боевиков ЧВК Вагнера, которые в ближайшее время покинут обязательную службу 21 июля, 09:34 Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

В ближайшие дни ЧВК Вагнера уволит последних наемников с обязательной службы, однако значительное количество из них, вероятно, примет предложение продолжить службу в ЧВК в качестве контрактников.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в пятницу, 21 июля.

По данным отчета, отныне контроль над набором новых наемников из тюрем возьмет на себя Министерство обороны РФ.

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Сообщается, что проект набора заключенных в ЧВК Вагнера под названием Проект К достиг пика в начале 2023 года, а под флагом ЧВК Вагнера служило около 40 000 мужчин.

«Этот проект превратил ЧВК Вагнера в организацию, которая в прошлом месяце бросила непосредственный вызов власти президента Путина. Это также знаменует собой один из самых кровавых эпизодов современной военной истории: за несколько месяцев было убито до 20 000 наемников», — говорится в отчете.

Разведчики отмечают, что завершение этого проекта является важной точкой в истории ЧВК Вагнера и войны России против Украины, поскольку именно благодаря боевикам ЧВК Вагнера России удалось захватить Бахмут, что стало одним из немногих достижений РФ за последнее время.

Ранее сообщалось о планах Командования ЧВК Вагнера отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки.

По словам родственника одного из наемников, всех заключенных отпустят домой, после чего они, при желании, смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск на 14−45 дней.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.