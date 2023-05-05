В Кремле отреагировали на заявление Пригожина о выходе из Бахмута 5 мая, 11:41 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о выходе из Бахмута Донецкой области.

В то же время Песков решил оставить это заявление без комментариев, мотивировав это тем, что оно касается войны, сообщают РИА Новости.

«Да, разумеется, мы видели в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода специальной военной операции (так кремлевский режим называет войну против Украины — ред.)», — сказал Песков.

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Днем 5 мая Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера выйдет из Бахмута 10 мая из-за нехватки боеприпасов.

Главарь наемников утверждает, что месяц назад минобороны РФ прекратило выдавать снаряды и «вагнеровцы» получают лишь 10% от необходимого. Он требует от ведомства боевое распоряжение на «выход из Бахмута».

«Я официально сообщаю министру обороны и верховному главнокомандующему: нести без боеприпасов потери в Бахмуте, бесполезные и неоправданные, мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 2023 года мы выходим из населенного пункта Бахмут», — сказал Пригожин.

Днем ранее Пригожин опубликовал видео, на котором показал ряды трупов «вагнеровцев», якобы погибших в течение 4 мая. В их гибели он обвинил главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны России Сергея Шойгу, заявив, что это произошло якобы из-за нехватки боеприпасов.

ЧВК Вагнер составляет основу оккупационных войск, ведущих наступление на Бахмут. По оценкам США, в боях за город Россия потеряла 20 тысяч убитыми лишь за последние пять месяцев.

Объясняя значение обороны Бахмута, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае его оккупации давление на Киев со стороны международного сообщества может вырасти, а российский диктатор Владимир Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану». Также, по словам главы государства, падение Бахмута расширит фронт и даст российским силам шансы захватить больше украинских территорий.