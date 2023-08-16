Пока не едут в Африку. В Беларуси находится до 4,5 тысяч наемников из ЧВК Вагнера — Беларускі Гаюн 16 августа, 17:27 Мониторинговая группа Беларуски Гаюн сообщила, что в Беларуси находится от 4 до 4,5 тысяч наемников из ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на территории Беларуси находится от 4 до 4,5 тысяч вагнеровцев, которые продолжают прибывать в страну и проводить учения с местными подразделениями.

«По нашим оценкам, в Беларуси в целом может находиться 4000−4500 наемников ЧВК Вагнер. Информация о вывозе части наемников из Беларуси в Россию по-прежнему не получила подтверждений. Также мы не фиксировали специальных вывозных рейсов с наемниками из Беларуси в Африку», — говорится в сообщении расследователей в Telegram.

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В Беларуски Гаюн добавили, что основным местом размещения наемников является лагерь в селе Цель Осиповичского района, а также используют территорию бывшего военного городка № 28 Поплавы в Осиповичском районе.

Расследователи сообщили, что активных перемещений наемников ЧВК Вагнер по территории Беларуси не фиксируется, а одним из направлений деятельности наемников является проведение тренировок с ВС РБ и другими силовыми структурами режима Лукашенко.

«Последние такие сообщения поступали на прошлой неделе. Сообщалось, что военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады (белорусской армии — ред) завершили совместные тренировки с наемниками», — резюмировали представители Беларуски Гаюн.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу». Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

8 августа ЦНС сообщал, что развернутые на территории Беларуси лагеря используются главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

В среду, 16 августа, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по данным украинской разведки, главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин посещает Беларусь, а его наемники вернулись к «бизнес-проектам», которыми занимались до полномасштабного вторжения России в Украину.