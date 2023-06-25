Почему Пригожин «уйдет в Беларусь»: вчера Путина «не было нигде», переговоры вел Лукашенко — Медуза 25 июня, 18:05 Евгений Пригожин уезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

24 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин развернул своих наемников, когда они уже подходили к Москве после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Факт этих переговоров, по итогам которых вагнеровцы возвращаются в полевые лагеря, а их главарь «уйдет в Беларусь», подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.



Российское издание Медуза выяснило, как с Пригожиным пытались договориться Кремль и военные во время его мятежа, и почему переговоры пришлось в итоге вести Лукашенко.

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По его данным, военное руковоство, сотрудники администрации президента РФ, руководство Росгвардии и близкие к Пригожину чиновники пытались вести с ним переговоры с вечера 23 июня, когда он объявил о своем «марше справедливости».

Издание пишет, что Пригожин требовал «убрать Шойгу, не лезть в дела Вагнера, больше финансировать», однако из-за его действий, даже если бы он получил гарантии жизни и сохранения бизнеса, он в любом случае должен был что-то потерять.

Когда Кремль понял, что «более-менее мирным путем» проблему не решить российским губернаторам и политикам поступило распоряжение публично осудить действия Пригожина, объявив его «предателем».

Российский диктатор Владимир Путин заявил утром 24 июня, что Вооруженные силы России получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж». Он назвал ситуацию с вооруженным мятежом «ударом в спину стране и народу» и «предательством», не называя имени Пригожина.

Это обращение Пригожина не остановило. Медуза со ссылкой на источники близкие к Администрации президента пишет, что Пригожин якобы «пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить». Также оно отмечает, что его собеседники, боизкие к Кремлю и правительству РФ считают, что Пригожин понял, что «превысил меру», а «перспективы движения его колонн туманны».

Тем временем вагнеровцы подходили к первой линии обороны от них, выстроенной Росгвардией недалеко от реки Оки, и, хотя они не получили отпора по дороге, дополнительной поддержки за эти часы у них так и не появилось.

По словам собеседников Медузы, когда стало ясно, что настрой Пригожина изменился, Кремль решил избежать «кровавого столкновения». В переговорах с главарем вагнеровцев к тому времени участвовали глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, посол России в Беларуси Борис Грызлов и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Источник издания близкий к Кремлю утверждает, что Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали «первые лица», а Путин говорить с ним отказывался.

«Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду — поэтому и согласился», — заявил собеседник Медузы. В итоге именно Лукашенко стал человеком, который «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови».

Издание пишет, что все его источники считают, что Пригожин проиграл и «вытеснен из России», так как «президент такого не прощает». Они говорят, что подробности соглашения о новом положении Пригожина еще будут обсуждать, но «прежнего влияния и ресурсов у него не будет».

Также собеседник Медузы, близкий к Кремлю, не исключчает кадровых изменений в руководстве минобороны РФ из-за его «самоустранения». После обращений генералов Сергея Суровикина и Владимира Алексеева и переговоров Пригожина с Алексеевым и замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, которые оказались неудачными, ни глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ни глава российского генштаба Валерий Герасимов так и не высказались о ситуации. Издание отмечает, что также неизвестно, где они находились во время восстания Пригожина.

Источники Медузы также утверждают, что поход ЧВК Вагнера на Москву ослабил позиции Путина.

«Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он „царь“, „первый“, но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков», — заявил один из них.

Еще один источник издания, близкий к администрации президента, утверждает, что теперь Путину будет сложнее «собирать вертикаль власти» — а попыток «переустроить систему» со стороны «российских элит» станет только больше.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Когда колонна вагнеровцев уже была на подъезде к Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «вагнеровцев» на территории России.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

25 июня в пресс-службе Пригожина заявили, что «он пока не на связи». Новых комментариев Путина с тех пор как он осудил «мятеж» и «предательство» Пригожина пока не было.

