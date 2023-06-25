Почему Пригожин «уйдет в Беларусь»: вчера Путина «не было нигде», переговоры вел Лукашенко — Медуза

25 июня, 18:05
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Евгений Пригожин уезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Евгений Пригожин уезжает из Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

24 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин развернул своих наемников, когда они уже подходили к Москве после переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко. Факт этих переговоров, по итогам которых вагнеровцы возвращаются в полевые лагеря, а их главарь «уйдет в Беларусь», подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Российское издание Медуза выяснило, как с Пригожиным пытались договориться Кремль и военные во время его мятежа, и почему переговоры пришлось в итоге вести Лукашенко.

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По его данным, военное руковоство, сотрудники администрации президента РФ, руководство Росгвардии и близкие к Пригожину чиновники пытались вести с ним переговоры с вечера 23 июня, когда он объявил о своем «марше справедливости».

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Издание пишет, что Пригожин требовал «убрать Шойгу, не лезть в дела Вагнера, больше финансировать», однако из-за его действий, даже если бы он получил гарантии жизни и сохранения бизнеса, он в любом случае должен был что-то потерять.

Когда Кремль понял, что «более-менее мирным путем» проблему не решить российским губернаторам и политикам поступило распоряжение публично осудить действия Пригожина, объявив его «предателем».

Российский диктатор Владимир Путин заявил утром 24 июня, что Вооруженные силы России получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж». Он назвал ситуацию с вооруженным мятежом «ударом в спину стране и народу» и «предательством», не называя имени Пригожина.

Это обращение Пригожина не остановило. Медуза со ссылкой на источники близкие к Администрации президента пишет, что Пригожин якобы «пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить». Также оно отмечает, что его собеседники, боизкие к Кремлю и правительству РФ считают, что Пригожин понял, что «превысил меру», а «перспективы движения его колонн туманны».

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Тем временем вагнеровцы подходили к первой линии обороны от них, выстроенной Росгвардией недалеко от реки Оки, и, хотя они не получили отпора по дороге, дополнительной поддержки за эти часы у них так и не появилось.

По словам собеседников Медузы, когда стало ясно, что настрой Пригожина изменился, Кремль решил избежать «кровавого столкновения». В переговорах с главарем вагнеровцев к тому времени участвовали глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, посол России в Беларуси Борис Грызлов и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Источник издания близкий к Кремлю утверждает, что Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали «первые лица», а Путин говорить с ним отказывался.

«Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду — поэтому и согласился», — заявил собеседник Медузы. В итоге именно Лукашенко стал человеком, который «спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови».

Издание пишет, что все его источники считают, что Пригожин проиграл и «вытеснен из России», так как «президент такого не прощает». Они говорят, что подробности соглашения о новом положении Пригожина еще будут обсуждать, но «прежнего влияния и ресурсов у него не будет».

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Также собеседник Медузы, близкий к Кремлю, не исключчает кадровых изменений в руководстве минобороны РФ из-за его «самоустранения». После обращений генералов Сергея Суровикина и Владимира Алексеева и переговоров Пригожина с Алексеевым и замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону, которые оказались неудачными, ни глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ни глава российского генштаба Валерий Герасимов так и не высказались о ситуации. Издание отмечает, что также неизвестно, где они находились во время восстания Пригожина.

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Источники Медузы также утверждают, что поход ЧВК Вагнера на Москву ослабил позиции Путина.

«Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он „царь“, „первый“, но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков», — заявил один из них.

Еще один источник издания, близкий к администрации президента, утверждает, что теперь Путину будет сложнее «собирать вертикаль власти» — а попыток «переустроить систему» со стороны «российских элит» станет только больше.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

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На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Когда колонна вагнеровцев уже была на подъезде к Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «вагнеровцев» на территории России.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

25 июня в пресс-службе Пригожина заявили, что «он пока не на связи». Новых комментариев Путина с тех пор как он осудил «мятеж» и «предательство» Пригожина пока не было.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Александр Лукашенко Сергей Шойгу Гражданская война Валерий Герасимов Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Россия-Беларусь Сергей Суровикин

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