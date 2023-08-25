Последствия вероятного убийства Пригожина. Почему молчат командиры Вагнера и что скрывает путинская «ода» бывшему повару Кремля — ISW 25 августа, 08:40 Стихийный мемориал памяти Евгения Пригожина в Москве, 24 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

История ЧВК Вагнера как самостоятельной организации фактически завершена, а заявление российского диктатора Владимира Путина после вероятного убийства Евгения Пригожина по его приказу является скрытой угрозой всем тем в России, кто будет пытаться оправдаться перед режимом годами лояльности.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Аналитики продолжают оценивать последствия вероятного убийства Евгения Пригожина и его ближайших приспешников из ЧВК Вагнера.

Видео дня

Они считают, что ЧВК Вагнера, вероятно, больше не будет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура после того, как Владимир Путин почти наверняка приказал убить спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, ее основателя Дмитрия Уткина и, как сообщается, руководителя логистических и вопросов безопасности в ЧВК Вагнера Валерия Чекалова. Гибель всего руководства ЧВК Вагнера нарушает ее способность устранять последствия той кампании, которую ведет Кремль и российское Министерство обороны — по ослаблению, подчинению и уничтожению Вагнера после вооруженного восстания 24 июня. Устранение центрального руководства, вероятно, также лишает «вагнеровцев» остатков каких-либо средств для деятельности, независимой от Минобороны РФ. Впрочем, констатируют аналитики, остается непонятным, стремится ли Кремль, чтобы ЧВК Вагнера полностью распалась, или намерен восстановить ее как гораздо меньшую организацию, полностью подчиненную российскому Минобороны. Третий вариант — полное восстановление ЧВК Вагнера как квазинезависимой организации под руководством нового командира, лояльного Кремлю — возможен, но маловероятен.

Аналитики ISW также обратили внимание на короткое заявление Путина о Пригожине, в котором диктатор изобразил его своим верным подчиненным вплоть до смерти, несмотря на вооруженный мятеж. В то же время намек Путина на то, что Пригожин выполнял приказы Путина в течение всего их знакомства и до последнего времени «тонко указывает на то, что лояльности Пригожина в течение многих лет было недостаточно», чтобы компенсировать его «серьезную ошибку» — мятеж против российского военного руководства. Российский инсайдерский источник со ссылкой на неназванное лицо, которое лично знало Пригожина, утверждал: «Пригожин был уверен, что Путин ему все простит и ничего не боялся. Говорил, что много знает». В ISW предполагают, что Пригожин недооценил, насколько серьезно его мятеж унизил лично Путина. Пригожин также, очевидно, переоценил ценность собственной лояльности диктатору. Путин очень ценит лояльность и часто вознаграждает лояльных ему российских чиновников и военных командиров, даже если они терпят неудачи, напоминают в ISW. Однако мятеж Пригожина был слишком значительным актом неповиновения, несмотря на его утверждение, что он бунтовал якобы из-за своей преданности России. Таким образом, новое заявление Путина о Пригожине было предупреждением для тех, кто сейчас лоялен диктатору, что некоторые ошибки слишком серьезны, чтобы на них можно было закрыть глаза даже учитывая лояльность.

Точная причина авиакатастрофы самолета Пригожина остается неясной: американские и российские источники предоставили разные объяснения, а аффилированные с ЧВК Вагнера каналы продолжают призывать российские источники прекратить спекуляции, констатируют в ISW. Американские официальные лица озвучили различные предварительные неподтвержденные объяснения авиакатастрофы: ракета «земля-воздух», бомба на борту самолета или другая диверсия. Российское информационное пространство также продолжало озвучивать различные потенциальные причины катастрофы, включая механическую неисправность, диверсию, ракеты класса «земля-воздух» и ракеты «воздух-воздух», однако заметным было отсутствие информации от российских официальных лиц. Лишь некоторые источники утверждали, что российские власти якобы расследуют возможность установки взрывного устройства на крыле или шасси, а один инсайдерский источник утверждал, что подозреваемым якобы является личный пилот Пригожина и бывший основатель МНТ Аэро (компания-владелец разбившегося джета) Артем Степанов. Многие близкие к ЧВК Вагнера Телеграм-каналы пытались минимизировать эти спекуляции, призывая дождаться, пока подтвержденные источники ЧВК Вагнера опубликуют официальную информацию.

Совет командиров ЧВК Вагнера пока не обнародовал ожидаемого публичного заявления после того, как был сбит самолет Пригожина. В ISW предполагают, что такое молчание связано с хаосом и путаницей в рядах «вагнеровцев» после убийства Пригожина и Уткина или же из-за четких указаний российских властей хранить молчание. Готовность Путина показательно убить руководство Вагнера, вероятно, побуждает Совет командиров воздержаться от публичного назначения преемников Пригожина и Уткина на данный момент. В то же время любой из командиров Вагнера, который был бы выбран лично Путиным вместо Пригожина, сейчас рисковал бы оказаться объектом ярости рядовых боевиков Вагнера, возмущенных убийством их руководства.

Аналитики ISW также озвучивают еще несколько выводов относительно ситуации вокруг гибели Пригожина:

Очень вероятное убийство руководства Вагнера Путиным ясно показало, что Кремль будет враждебно относиться к тем, кто будет пытаться обеспечить независимость для своих собственных параллельных военных структур . Ранее ISW также оценивал, что демонстративное убийство Путиным руководства Вагнера имело целью восстановить доминирование диктатора и отомстить за унижение после мятежа Вагнера. Кроме того, это убийство, вероятно, будет постоянной угрозой для тех, кто планирует создать параллельные военные структуры, подобные ЧВК Вагнера.

. Ранее ISW также оценивал, что демонстративное убийство Путиным руководства Вагнера имело целью восстановить доминирование диктатора и отомстить за унижение после мятежа Вагнера. Кроме того, это убийство, вероятно, будет постоянной угрозой для тех, кто планирует создать параллельные военные структуры, подобные ЧВК Вагнера. Соглашение от 24 июня между Путиным, Пригожиным и белорусским диктатором Александром Лукашенко, вероятно, теперь является недействительным из-за уничтожения самолета Пригожина. В ISW прогнозируют, что Лукашенко, вероятно, будет хранить молчание по этому поводу, чтобы не провоцировать Путина и не рисковать своим и без того уязвимым положением.

из-за уничтожения самолета Пригожина. В ISW прогнозируют, что Лукашенко, вероятно, будет хранить молчание по этому поводу, чтобы не провоцировать Путина и не рисковать своим и без того уязвимым положением. Путин может избежать превращения Пригожина в «мученика», однако убийство Дмитрия Уткина, вероятно, будет восприниматься « вагнеровцами» как долгосрочная обида. Вероятные расчеты Путина относительно убийству Уткина, вероятно, больше концентрировались на немедленной возможности полностью уничтожить руководство ЧВК Вагнера, а не на последствиях смерти Уткина. После гибели самолета 23 августа в военном сообществе РФ прокатилась волна поддержки и сочувствия как Пригожину, так и Уткину. Хотя источники, связанные с ЧВК Вагнера, похоже, больше сосредотачиваются на потере Уткина. Поэтому эмоции « вагнеровцев» в связи с убийством Уткина могут стать центром будущих конфликтов между российским военным истеблишментом и нынешними и бывшими боевиками ЧВК Вагнера. Однако вряд ли они прибегнут к немедленной расправе против тех, кого считают ответственными за смерть Уткина.