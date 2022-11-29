«Никто не может их остановить». «Вагнеровцы» начали вербовать заключенных в ЦАР — СМИ 29 ноября, 19:21 Уничтоженный штаб «вагнеровцев» в Попасной Луганской области (Фото:Денис Казанский via Facebook)

Кремлевская ЧВК Вагнер начала вербовать наемников для участия в полномасштабной войне России против Украины в тюрьмах Центральноафриканской Республики, — об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на два источника среди высокопоставленных офицеров ЦАР.

По словам источников издания, «вагнеровцы» вербуют десятки мужчин, которых военные и полиция содержали под стражей за такие преступления, как изнасилования и убийство.

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Собеседники The Daily Beast сказали, что многие новоиспеченные наемники являются повстанцами, которых военные считают террористами из-за того, что те применяли насилие и запугивали гражданских и военных в политических целях.



Среди освобожденных, как утверждается, повстанцы, которых задержали за нападение на деревню Боколобо на юге ЦАР и изнасилования женщин и девушек, а также люди, задержанные за убийство солдат ЦАР во время штурма военного городка в юго-восточном городе Бакума в апреле.

«Никто не может их остановить, потому что правительство дало им достаточно власти, чтобы они могли делать, что захотят», — сказал один из офицеров.



Как рассказал другой офицер, «вагнеровцы» объяснили вербовку тем, что «им срочно нужны люди в Мали и Украине».

«Я думаю, были освобождены более 20 человек, которых мы содержали [за очень серьезные преступления]», — добавил источник издания.

The Daily Beast пишет, что многих опасных преступников в ЦАР содержат в камерах в полицейских и военных учреждениях, а не в обычных «недоукомплектованных и плохо охраняемых» тюрьмах. Сообщается, что «вагнеровцы» пытались вербовать людей в тюрьмах ЦАР, но безуспешно.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее отмечал, что ЧВК Вагнер, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом в Украине как пушечное мясо. На фоне значительных потерь оккупантов в ходе полномасштабной войны РФ против Украины в ряды ЧВК начали вербовать заключенных российских колоний.

По данным росСМИ, количество заключенных в российских «исправительных учреждениях» в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек.