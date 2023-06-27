«Разговор — эйфория». Лукашенко рассказал, как вел переговоры с Пригожиным во время мятежа ЧВК Вагнера 27 июня, 17:12 Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным во время вооруженного мятежа боевиков в России.

Об этом сообщает агентство Белта.

По словам белорусского диктатора, на первом этапе в переговорах участвовали только генерал Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Лукашенко отметил, что в 11:00 Пригожин снял трубку.

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«То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: „Вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?“ — „С Александром Григорьевичем буду“. Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, Пригожин говорил, что хочет справедливости и что ЧВК Вагнера хотят задушить. Глава ЧВК также говорил, что будет идти на Москву. В ответ Лукашенко заявлял Пригожину, что его «на полпути просто как клопа раздавят».

«Я говорю: „Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки“. Молчит», — добавил Лукашенко.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.