Пригожин с 2018 года заработал 250 млн долларов на добыче ресурсов, несмотря на санкции — FT 21 февраля, 17:41 Евгений Пригожин (Фото:FBI)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнер, олигарх Евгений Пригожин с 2018 года получил более 250 млн долларов на добыче ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом идет речь в расследовании Financial Times, опубликованном во вторник, 21 февраля.

Боевиков Вагнера обвиняют в нарушениях прав человека, в том числе убийствах, пытках и изнасилования почти во всех странах, где они присутствовали. По данным FT, западные санкции против Пригожина не помешали ему зарабатывать на добыче нефти, газа, алмазов и золота.



Видео дня

Так, США в 2018 году ввели санкции против подконтрольной Пригожину компании Evro Polis, которая получила энергетические концессии от сирийского диктатора Башара Асада «в обмен на освобождения наемниками нефтяных месторождений от ИГИЛ во время гражданской войны в стране». Судя по отчетам компании, несмотря на санкции, в 2020 году объем ее продаж составил 134 млн долларов, а чистая прибыль — 90 млн долларов.

Компания M Invest, которая занимается добычей золота в Судане, попала под санкции США в 2020 году. В следующем году она все равно получила 2,6 млн долларов от продаж, пишет FT. Две компании, которые, судя по отчетам, поставили большое количество оборудования фирмам, поддерживаемым «вагнеровцами», в Судане и Центральноафриканской Республике, к концу 2021 года получили более 6 млн долларов прибыли.

По данным США, ЧВК Вагнера с начала полномасштабного вторжения России потеряла в Украине более 30 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч погибшими. 90% «вагнеровцев», ликвидированных в Украине только в декабре, были осужденными.