Почему поход Пригожина на Москву — это спектакль Кремля. Илья Пономарев выдвинул неожиданную версию 26 июня, 14:53 NV Премиум Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS)

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире Radio NV заявил, что поход главаря террористической организации ЧВК Вагнера Евгения Пригожина на Москву на самом деле является спектаклем Кремля.

«Я считаю, что с самого начала это такой план и был. С самого начала была договоренность с Путиным, и это все вообще было создано для того, чтобы дать ему возможность консолидировать российские элиты и послать сигнал Западу, что Путин остается как меньшее зло», — заявил Пономарев в эфире Radio NV.

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По словам экс-депутата Госдумы, российский диктатор хотел продемонстрировать, что вместо него к власти может прийти «какой-то вообще такой подонок и поганец, что никто не будет доволен», поскольку «никто не хочет, чтобы эта красная кнопка (возможность применения ядерного оружия — ред.) попала в руки таких, как Пригожин».