Попытки захватить Бахмут. Минобороны РФ начало усиливать ЧВК Вагнера — ISW 17 апреля, 07:37 Главарь ЧВК Вагнера Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, с целью захватить Бахмут, говорится в сообщении ISW.

«Пригожин также уменьшил в последние дни свои откровенные риторические атаки на Минобороны», — сказано в сообщении.

В ISW добавили, что российские блоггеры сообщают, что боевики Вагнера используют танки Т-90 в Бахмуте. Вероятно, российское руководство выделило Вагнеру более современные средства для попыток захватить город.

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Таким образом, повторное назначение командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского, вероятно, является попыткой Минобороны РФ сотрудничать с Вагнером, чтобы захватить Бахмут.



В ISW заявили, что Вагнер может пытаться заставить российских мобилизованных подписать с ними контракты, возможно, в попытке компенсировать потери.

Мобилизованные из Москвы и Ивановской областей утверждали в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, что ЧВК Вагнера заставила 170 мобилизованных подписать контракты.

Российские источники ранее утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области исчезли после отказа подписать контракты с ЧВК Вагнера.



Ранее британская разведка сообщала, что Россия активизировала наступление на Бахмут из-за «улучшения взаимодействия» между силами минобороны РФ и боевиками ЧВК Вагнера.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи под Бахмутом.

По его словам, россияне перешли к «сирийской» тактике выжженной земли и на фоне больших потерь уже привлекают спецназовцев.