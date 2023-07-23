Десятая колонна наемников ЧВК Вагнера прибыла в Беларусь — Беларускі Гаюн 23 июля, 16:02 Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на территории Беларуси была обнаружена уже десятая колонна автотранспорта ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В воскресенье, 23 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на территории Беларуси замечена десятая колонна боевиков из частной военной компании Вагнера, которая, вероятно, движется к своему лагерю.

Об этом говорится в сообщении группы в Telegram.



Расследователи сообщают, что состав этой колонны насчитывает по меньшей мере десять машин и состоит из таких транспортных средств:

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тентованный КамАЗ;

несколько УАЗов ( так называемые буханки);

так называемые буханки); микроавтобус Volkswagen Transporter;

не менее 6 грузовых фур.

«У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и террористических группировок „ДНР“ и „ЛНР“. Колонну сопровождает Госавтоинспекция (ГАИ) Республики Беларусь», — сообщают представители Беларускі Гаюн.

Расследователи также рассказали о движении колонны, которая отличается от предыдущих колонн. На этот раз машины заехали со стороны РФ в город Могилев, а затем будут продолжать движение в город Бобруйск, а оттуда, вероятно, к своему лагерю в селе Цель возле Осиповичей, где расположен лагерь ЧВК Вагенра в Беларуси.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня вагнеровцы во главе с Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране около 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

6 июля наблюдатели Беларускі Гаюн сообщали о пребывании в стране около 200 наемников, а уже 15 июля в Беларуси была замечена первая большая колонна ЧВК Вагнер.

За день до этого в минобороны Беларуси сообщили, что наемники ЧВК Вагнер прибыли в полевой лагерь возле города Осиповичи в Могилевской области РБ, чтобы тренировать белорусские войска в качестве инструкторов.

15 июля в Госпогранслужбе Украины подтвердили появление в Беларуси отдельных групп вагнеровцев. Там заявляли, что страна может разместить на своей территории около 8 тысяч российских наемников. В то же время в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех своих военных из Беларуси.

Наемники ЧВК Вагнера продолжают прибывать в Беларусь. 19 июля в Беларусь заехала уже девятая колонна Вагнера, сообщали наблюдатели из Гаюна.

В субботу, 22 июля, газета The Washington Post опубликовала свежий радиолокационный снимок лагеря ЧВК Вагнер в деревне Цель.