Из-за отсутствия средств из РФ. Более 1,4 тысячи наемников из ЧВК Вагнера покинули Беларусь — Нацсопротивление 19 августа, 17:47 В субботу, 19 августа, Центр нацсопротивления сообщил об уменьшении количества наемников так называемой ЧВК Вагнера в Беларуси (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В субботу, 19 августа, Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что количество наемников так называемой ЧВК Вагнера в Беларуси сократилось с 5800 до 4400 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

По данным ЦНС, главной причиной уменьшения количества вагнеровцев в Беларуси является «отсутствие финансирования со стороны РФ».

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В Нацсопротивлении добавляют, что одна часть наемников подписала контракты и отбыла в страны Африки, вторая часть ушла в отпуск, но имеет планы перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться из рядов ЧВК.

ЦНС отмечает, что инструкторы ЧВК Вагнера, которые тренируют войска режима Лукашенко, также недовольны уровнем оплаты своих «услуг». Поэтому большинство из них не намерено надолго оставаться в Беларуси.

16 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларуси находится не более 4,5 тысяч боевиков так называемой ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера отправились в сторону Сувальского коридора — 100-километрового участка между Польшей и Литвой, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу». Моравецкий предположил, что наемники ЧВК Вагнера будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши. Кроме того, Моравецкий предположил, что наемники могут начать проникать на польскую территорию под видом нелегальных мигрантов, что создаст «дополнительные риски».

3 августа Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке после сообщений о приближении к нему наемников ЧВК Вагнер с территории Беларуси.

8 августа ЦНС сообщал, что развернутые на территории Беларуси лагеря используются главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным для переподготовки наемников, после чего они отправляются в страны Африки.

В среду, 16 августа, представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что по данным украинской разведки, главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин посещает Беларусь, а его наемники вернулись к «бизнес-проектам», которыми занимались до полномасштабного вторжения России в Украину.