Вербовка продолжается. Минобороны РФ может использовать обман, чтобы заставить наемников ЧВК Вагнера подписать контракт — ISW 1 июля, 08:57 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Телеграм)

ЧВК Вагнер продолжает вербовать новобранцев. Российские военные чиновники могут использовать обман для того, чтобы заставить россиян подписывать контракты с Минобороны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что в РФ и раньше использовали обманные средства, поэтому возможно, что россияне, которые подписывают якобы контракты с ЧВК Вагнер, на самом деле подписывают их с Минобороны РФ.

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По данным ISW, одну часть новобранцев отправляют в Беларусь, тогда как другую — в Молькино, учебный центр ЧВК Вагнера в Краснодарском крае.

Ранее аналитики оценивали, что соглашение, достигнутое при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко, скорее всего, устранит ЧВК Вагнер «как независимого игрока», но отдельные элементы группировки таки могут выдержать.

Также сообщалось, что боевики ЧВК Вагнера должны отправиться в Осиповичи в Беларуси, поскольку строительство лагеря в городе якобы завершено.

ISW отмечает, что нет никаких доказательств размещения тяжелой техники в лагере в Осиповиче или того, что лагерь занят по состоянию на 30 июня.

Сообщается, что по оценкам присутствия боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси можно понять, сколько наемников подписали контракты с Минобороны России.

В ISW отметили, что деятельность ЧВК Вагнера в Африке, о которой сообщалось ранее, Кремль может позволить, вероятно, «только по названию», и при условии контроля над боевиками.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость». «Вагнеровцы» также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После этого Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.



26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что боевики ЧВК Вагнер больше не будут участвовать в войне России против Украины.