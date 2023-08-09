ЧВК Вагнер в Беларуси уже больше литовской армии, но пока не представляет тактической угрозы — МВД Польши 9 августа, 18:52 Знак у реки Буг на польско-белорусской границе (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Число боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси уже превосходит состав литовской армии, но не представляет тактической угрозы, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Восик.

В интервью РАР Восик подчеркнул, что вагнеровцы — это не та сила, которая зайдет на территорию Польши и начнет войну. По его словам, боевикам этой группировки некуда возвращаться и поэтому они опасны.

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«В тактическом отношении это не то подразделение, которое может угрожать Польше. Это не та группа, которая войдет в Польшу и начнет войну. Мы знаем об этом», — сказал он.

Он добавил, что количество «вагнеровцев» в Беларуси уже превосходит состав литовской армии. По его словам, боевиков могут использовать «для рывочных и гибридных действий».

«Мы опасаемся, что будут такие провокации на границе, применение огнестрельного оружия против наших сил, усилится попытка создания северного миграционного пути», — сказал он.

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7 августа Восик заявил, что Россия и Беларусь организуют очередную кампанию по наплыву мигрантов в Евросоюз через польскую границу.

После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.

23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».