«План аннексировать Беларусь». Для чего Кремлю нужны наемники ЧВК Вагнер вокруг Лукашенко и какая их задача — отвечает журналист 21 июля, 16:24 NV Премиум Лагерь ЧВК Вагнер на территории военной части в селе Цель, Могилевской области Беларуси, 19 июля 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Игорь Ильяш, журналист, рассказал в эфире Radio NV, как с помощью наемников ЧВК Вагнер российский диктатор Владимир Путин фактически рассматривает план аннексии территории Республики Беларусь.

— Вагнеровцы все-таки передислоцировались в Беларусь. <...> Можно ли оценить, как это изменяет баланс сил в Беларуси, когда там появляются наемники из группы Вагнера?

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— Безусловно, это вызов для Беларуси. На мой взгляд, если для кого и несет угрозу размещение ЧВК Вагнер в Беларуси, то в первую очередь для самой Беларуси и белорусов. Даже если отталкиваться от той максимальной цифры, которую называли представители ЧВК Вагнер, вчера распространялись сведения одного из командиров наемников, который говорил, что в Беларусь прибудет суммарно до 10 тысяч «вагнеровцев». Даже если отталкиваться от этих данных, то очевидно, в стратегическом смысле, в военно-политическом смысле ситуацию в регионе это существенно не изменит.