Блокпосты и проверка документов. В Москве ковидную больницу тайно переоборудовали под госпиталь для боевиков Вагнера — СМИ
Главарь Вагнера Пригожин со своими боевиками (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)
В Москве ковидную больницу тайно переоборудовали под госпиталь для боевиков Вагнера, сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.
Источник заявил, что сейчас боевиков лечат в госпитале в селе Вороновское (Новая Москва), который открывали на базе центра инфекционных болезней Коммунарка.
Персонал туда набирают переводом из московских стационаров. Все сотрудники в обязательном порядке подписывают соглашение о неразглашении.
«Просто так в госпиталь не попасть: на входе стоит несколько блокпостов, а у всех посетителей проверяют документы», — сказано в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 200 тысяч своих военных.