Блокпосты и проверка документов. В Москве ковидную больницу тайно переоборудовали под госпиталь для боевиков Вагнера — СМИ 18 мая, 09:27 Главарь Вагнера Пригожин со своими боевиками (Фото:Press service of «Concord"/Handout via REUTERS)

В Москве ковидную больницу тайно переоборудовали под госпиталь для боевиков Вагнера, сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

Источник заявил, что сейчас боевиков лечат в госпитале в селе Вороновское (Новая Москва), который открывали на базе центра инфекционных болезней Коммунарка.

Персонал туда набирают переводом из московских стационаров. Все сотрудники в обязательном порядке подписывают соглашение о неразглашении.

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«Просто так в госпиталь не попасть: на входе стоит несколько блокпостов, а у всех посетителей проверяют документы», — сказано в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 200 тысяч своих военных.