ЧВК Вагнер продолжает вербовать в России наемников вопреки заявлениям Пригожина — росСМИ 2 августа, 22:36 ЧВК Вагнер (Фото:wargonzo/Telegram)

ЧВК Вагнер продолжает вербовать наемников в России вопреки заявлениям главаря этой группировки Евгения Пригожина о прекращении набора.

Об этом сообщает российское издание Важные истории.

Журналисты обнаружили в чатах сообщения о том, что Вагнер возобновит набор наемников в августе. Также один из боевиков, который уже воевал в Африке и Украине, рассказал изданию, что вербовка уже возобновилась через православный спортивный клуб Десантник в Омске и один из пунктов ЧВК Вагнер в Новосибирске.

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Когда корреспондент попытался записаться на новый набор под видом наемника, в омском Десантнике ему отказали, однако в новосибирской организации ветеранов Силовое единство Сибири, которая является официальным представителем ЧВК Вагнер, рассказали, что новый набор проходит по пятницам.

Еще один наемник, с которым пообщался корреспондент, рассказал, что на самом деле вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора.

Во время общения с вербовщиком корреспонденту предложили отправиться на временно оккупированную территорию Украины, которую оккупанты называют «зоной СВО», без подписания контракта с Минобороны РФ от ЧВК Редут, связанной с Газпромом.

31 июля главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его группа временно прекратила вербовку новых наемников, так как не испытывает «дефицита личного состава».