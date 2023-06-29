Террористическая организация ЧВК Вагнер продолжает вербовать наемников для войны против Украины — ВВС 29 июня, 22:23 Десяток номер центров вербовки боевиков ЧВК подтвердили, что «все как всегда». (Фото:m24.ru)

Спустя несколько дней после мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина эта террористическая организация продолжает вербовать боевиков по всей России для войны против Украины.

Об этом сообщает BBC.

Редакция позвонила более чем на десяток номер центров вербовки и все ответившие подтвердили, что «все как всегда». Как сообщает издание, от Калининграда на западе до Краснодара на юге никто не верил, что компанию распускают.

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Несколько человек, поднявших трубку, подчеркнули, что новые члены подписывают контракты именно с ПВК Вагнера, а не с Минобороны России. Контакты кадровых офисов «вагнеровцев», которые все еще работают и настаивают, что все работает как обычно.

Зарплата «вагнеровца», по данным СМИ, по-прежнему составляет 240 тысяч рублей в месяц, контракты подписывают на шесть месяцев.

Также до сих пор нет никаких признаков того, что «вагнеровцы» перебрались в Беларусь. Вербовщики ответили СМИ, что наемники едут на полигон в Молькино в Краснодарском крае, где и раньше тренировались.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил, что боевики ЧВК Вагнер больше не будут принимать участие в войне России против Украины.

3 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.