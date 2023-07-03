Огромные очереди. Кремль боится, что «вагнеровцы» нанесут удары по Крымскому мосту — СМИ 3 июля, 21:56 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские захватчики в Крыму боятся, что бойцы ЧВК Вагнера нанесут удары по Крымскому мосту, сообщает Daily Mail.

Издание сообщает, что туристы едут на полуостров и стоят в очереди до семи часов, пока охранники обыскивают каждую машину на предмет взрывчатки. Таким образом журналисты издания предполагают, что «вагнеровцы» могут нанести удары по Крымскому мосту.

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При этом на выходных были введены интенсивные проверки безопасности.

Считается, что Москва находится в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что недовольные бойцы Вагнера могут спланировать нападение после того, как ЧВК была уничтожена российским диктатором Владимиром Путиным после их мятежа.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

3 июля Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.

Ранее росСМИ сообщали, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга Патриот главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.