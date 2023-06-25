Мэр Ростова-на-Дону заявил, что техника вагнеровцев повредила 10 тысяч квадратных метров дорог в городе 25 июня, 15:32 Вагнеровцы покидают Ростов-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS)

Мэр захваченого накануне вагнеровцами Ростова Алексей Логвиненко заявил, что их техника повредила в этом городе 10 тысяч квадратных метров дорог.

«Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тыс. кв. м. дорожного полотна. Больше всего пострадал пр. Буденновский», — заявил Логвиненко в своем Telegram-канале.

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Он также опубликовал фото поврежденных дорог и заявил, что повреждения устранят за два дня.

Российский террорист Евгений Пригожин и его боевики ЧВК Вагнера покинули штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону в ночь на 25 июня.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

24 июня, на фоне вооруженного конфликта начали перекапывать трассы, чтобы не допустить военные колонны вагнеровцев в Москву.



Пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам пообещали «гарантии безопасности».

В тот же день Пригожин объявил, что его боевики не дошли до Москвы 200 километров, но испугались «пролития крови» и решили «развернуть колонны» в обратном направлении.

После этого перекопанные дороги начали восстанавливать. Видео того, как липецкие коммунальщики латают ямы, которые вырыли в ожидании вагнеровцев недалеко от города Чаплыгин, публиковал российский Telegram-канал Baza.