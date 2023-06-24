Новый статус России определится в ближайшие 48 часов — Подоляк 24 июня, 12:27 Неизвестные военные в центре Ростова-на-Дону (Фото:Соцсети)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне конфликта ЧВК Вагнера с Минобороны РФ заявил, что ближайшие 48 часов определят новый статус России.

В заметке в Twitter Подоляк предполагает, какие могут быть возможные сценарии.

«Или полноценная гражданская война, или договорной транзит власти, или временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима», — такие варианты привел Подоляк.

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По его словам, сейчас в России происходят процессы, когда «потенциальные игроки» определяются, на чью сторону перейти.

При этом он обратил внимание на «потрясающее молчание» российских элит.

Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.



В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.

Российские военкоры утверждают, что авиация РФ наносит удары по трассе М-4, по которой движутся бойцы ЧВК Вагнер. Эта трасса соединяет Ростов, Воронеж и Москву.