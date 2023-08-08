Бунт Пригожина был спланированной спецоперацией, согласованной с Путиным — Данилов 8 августа, 19:08 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Попытка мятежа главаря террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина была спецоперацией, которая была согласована с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона во вторник, 8 августа.

«Сегодня уже можно сказать, что это была спецоперация, которая была согласована с Путиным для выявления тех генералов, которые были не совсем настроены по отношению к Путину и к его окружению», — отметил Данилов.

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Секретарь СНБО отметил, что есть понимание о количестве этих генералов. По его словам, часть из них находится за решеткой и отстранены от своих обязанностей.



Данилов сказал, что «разногласия» в России будут набирать обороты.



«И мы считаем, что это будет уже осенью-зимой этого года, потому что количество людей, которые уже понимают, куда их завел Путин, с каждым днем становится все больше и больше», — подчеркнул он.



Отвечая на вопрос журналистки о том, кто может поднять очередной бунт в РФ, Данилов отметил, что в этом вопросе нужно время.



Он считает, что это могут быть неожиданные фигуры, которые очень быстро будут поддержаны народом, потому что в России «от ненависти до любви один шаг».



Секретарь СНБО добавил, что экономическое положение России не такое «сладкое», как бы им хотелось, а РФ страдает от санкций.



«Придет время, когда эти санкции будут настолько ощутимы, что вопрос, кто там появится будет только вопросом времени», — подчеркнул Данилов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки рассказала, что российские спецслужбы доложили диктатору Владимиру Путину о возможной подготовке главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным мятежа минимум за два-три дня до того, как это произошло.

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что после мятежа ЧВК Вагнер в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса. По их данным, около 15 были отстранены от службы или уволены.