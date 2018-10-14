Чушь с Запада и независимая Шотландия. Топ-5 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.
1. Чушь с Запада
Александр Лукашенко, президент Беларуси, охарактеризовал борьбу против домашнего насилия
2. Brexit - серьезная проблема для Шотландии. Единственное решение этой проблемы - стать независимой страной
Никола Стерджен, первый министр правительства Шотландии, сделала резонансное заявление
3. У меня бойлер
Виталий Кличко, мэр Киева, рассказал в интервью изданию Украинская правда, откуда у него в доме есть горячая вода
4. Хочу сказать, что мошенническая комиссия по обогащению делает невероятную работу
Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, спровоцировал обвал акций своих компаний, охарактеризовав в Twitter комиссию по ценным бумагам и биржам США, которой он выплатил $20 млн штрафа
5. Я не считаю, что Россия агрессор
Виктор Медведчук, лидер движения Украинский выбор, сделал заявление в эфире российского телеканала ТВЦ
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №37 за 11 октября 2018 года
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