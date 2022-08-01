Чубайс попал в реанимацию в Европе с редким заболеванием — СМИ

1 августа, 16:34
Российский политик Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Российский политик Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Российский политик Анатолий Чубайс, бывший соратник диктатора Владимира Путина, попал в реанимацию в Европе с редким заболеванием иммунной системы. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, 67-летний Чубайс считает, что страдает синдромом Гийена-Барре.

Агентство уточняет, что Чубайс находится в реанимации, не может ходить, но может говорить. Источники ресурса не считают, что политик мог стать жертвой отравления.

Видео дня

По данным ресурса Corriere della Sera, Чубайс в тяжелом состоянии попал в больницу городка Ольбия на Сардинии.

Ксения Собчак, которая дружит с семьей Чубайса, отметила в Telegram, что комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, «обследовали специалисты в костюмах химической защиты».

Читайте также:

На фото — Рустем Умеров, крымский татарин, народный депутат и член делегации Украины на переговорах с Россией (Фото:DR) Стратегия россиян, Абрамович и отравление. Рустем Умеров рассказывает о нюансах переговоров с Россией — интервью НВ

Чубайс является один из идеологов экономических реформ 90-х годов в России. Занимал ключевые посты в правительстве и госкомпаниях.

В декабре 2020 года он был назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России.

По неофициальным данным, отъезд Чубайса был связан с его несогласием с войной России против Украины.

https://www.youtube.com/embed/iYaesj53KQU
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Отравление Анатолий Чубайс

Эксклюзивы НВ

Заблокированная сербами дорога Приштина-Рашка в косовском городе Рудари (Фото:REUTERS/Fatos Bytyci)
Сюжет
«Цель Путина — распространить конфликт» /
Как Косово и Сербия вновь оказались в шаге от войны и почему это еще один фронт Кремля
1 августа, 12:46
Геополитика
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

1 августа, 10:57
Мнения
Блейк Лайвли в джинсовом комбинезоне от Reformation (Фото:instagram.com/blakelively)
Самый простой наряд в гардеробе /
«Старый» джинсовый тренд, который вернулся в моду
31 июля, 10:12
Красота и мода
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X