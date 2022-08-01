Чубайс попал в реанимацию в Европе с редким заболеванием — СМИ 1 августа, 16:34 Российский политик Анатолий Чубайс (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Российский политик Анатолий Чубайс, бывший соратник диктатора Владимира Путина, попал в реанимацию в Европе с редким заболеванием иммунной системы. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, 67-летний Чубайс считает, что страдает синдромом Гийена-Барре.

Агентство уточняет, что Чубайс находится в реанимации, не может ходить, но может говорить. Источники ресурса не считают, что политик мог стать жертвой отравления.

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По данным ресурса Corriere della Sera, Чубайс в тяжелом состоянии попал в больницу городка Ольбия на Сардинии.

Ксения Собчак, которая дружит с семьей Чубайса, отметила в Telegram, что комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, «обследовали специалисты в костюмах химической защиты».

Чубайс является один из идеологов экономических реформ 90-х годов в России. Занимал ключевые посты в правительстве и госкомпаниях.

В декабре 2020 года он был назначен спецпредставителем Путина по связям с международными организациями. В конце марта 2022 года Чубайс покинул этот пост и уехал из России.

По неофициальным данным, отъезд Чубайса был связан с его несогласием с войной России против Украины.

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