«Недостаточно здоровый». Психолог проанализировал странное невербальное поведение диктатора Путина 25 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Russian Presidential Press Service/Kremlin/Handout via REUTERS

Украинцам российский диктатор Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу казался по меньшей мере напряженным. Действительно ли это так, в эфире Радио НВ рассказал психолог Валентин Ким.

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«Мы наблюдаем странное невербальное поведение, свидетельствующее, скорее всего, о том, что Путин находится в состоянии либо очень взволнованном и ему необходимо „заземлиться“ — держаться за что-то, либо это состояние болезни, попытки преодолеть очень сильный тремор. И это свидетельство того, что его физическое состояние недостаточно здоровое. Хотелось бы в это верить», — объяснил Ким.

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Диктатор имеет привычку контролировать себя, поэтому делает мало движений правой рукой, продолжил психолог:

«Сфера самоконтроля у Путина развита достаточно сильно. Это, можно сказать, его сильнейшая черта характера. Эта сдержанность, попытка контролировать свою правую руку — это свидетельство того, что человек волнуется и пытается сам себя контролировать».

Ранее российское издание Проект выпустило расследование о состоянии здоровья Путина. В материале говорится, что его сопровождает огромная бригада врачей, а также диктатор принимает ванны из экстракта рогов оленей.

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