Хуже уже не будет. В Британии консерваторы сменили пятерых лидеров за шесть лет. Как будут разворачиваться события в 2023-м для Риши Сунака? 10 января, 19:55 Эксклюзив NV Пока Риши Сунак получает более высокие рейтинги одобрения, чем его партия (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В течение шести лет британские консерваторы сменили пятерых лидеров. Дункан Робинсон, политический редактор и колумнист рубрики Bagehot журнала The Economist прогнозирует ближайшее будущее для последнего из них — премьер-министра Британии Риши Сунака.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



На початку 2023 року у британській політиці пануватиме язичницький дух. На фоні поширених робітничих страйків долю уряду консерваторів на чолі з Ріші Сунаком вирішуватиме скоріше погода, ніж виборці, члени парламенту чи страйкуючі працівники транспортної сфери. Після незвично теплої осені різке похолодання здатне запустити хвилю віялових відключень електроенергії та спричинити відставку уряду, тепла ж погода, навпаки, могла б забезпечити нижчі рахунки за електроенергію та меншу діру в державних фінансах.



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Тож уявімо, що боги погоди всміхнуться Сунаку. Навесні він виявить, що справи йдуть краще, ніж очікувалося. Коли в жовтні 2022 року він обійняв пост, лейбористи мали перевагу у 30 процентних пунктів. Тепер, за деякими опитуваннями, консерватори відстають лише на п’ять — навіть після болючого періоду збільшення податків та скорочення витрат, ініційованого міністром фінансів Джеремі Гантом.

Успішно переклавши провину за стрімке зростання вартості іпотечних кредитів на свою невдатну попередницю Ліз Трасс, Сунак отримує вищі рейтинги схвалення, ніж його партія, і в питаннях економіки йому довіряють більше, ніж лідеру лейбористів серу Кіру Стармеру. Оскільки наступні загальні вибори мають відбутися не пізніше січня 2025 року, його радники починають поговорювати про дострокове голосування. Проте після тижнів обговорення Сунак вирішує не йти на такий ризик.

Скоро він про це пошкодує. Станом на весну, Ла-Манш щодня перетинають по 5 тис. людей на човнах. Це спонукає Британію укласти із Францією угоду і сплачувати їй 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,3 млрд) на рік, аби покінчити із шайками контрабандистів [що переправляють нелегальних мігрантів]. «Це історична угода між Британією та Францією, — заявляє президент Франції Еммануель Макрон. — Ми з нетерпінням чекаємо на можливість іще більше укріпити нашу міцну дружбу за обговоренням прав на рибний промисел наступного року». У вересні Найджел Фарадж, надокучливий прихильник брекзиту, влаштовує ще одну вечірку на палубі рибальського човна неподалік острова Гернсі у протоці Ла-Манш. «Вони можуть залишити собі човни, — каже він. — А ми не віддамо їм рибу».

Літо незгоди починається із серії страйків лікарів у червні, коли скасовують усі некритичні медичні процедури. А на завершення нещасливого літа депутат-консерватор із більшістю трохи менше як 3 тис. [голосів] переходить до Лейбористської партії. «Лейбористська партія сера Кіра представляє цінності, проголошені в маніфесті консерваторів від 2019 року, відповідно до якого мене було обрано», — заявляє він, гордо демонструючи прикріплену до грудей новеньку червону розету [прикрасу круглої форми, що залежно від кольору є ознакою приналежності до певної партії].

Атаки консерваторів на лейбористів не дають результату. Ті намагаються виставити сера Кіра послідовником лінії його ліворадикального попередника Джеремі Корбіна. Однак Сунак відмовляється опускатися до тактики, яку застосував Борис Джонсон. Одного разу той несправедливо звинуватив сера Кіра, на той момент очільника Королівської прокурорської служби, в тому, що він не притяг до відповідальності британську знаменитість Джиммі Севіла, який, як з’ясувалося після його смерті, був педофілом.

Серед рядових членів парламенту поширюється думка, що Сунак надто слабкий, щоб перемогти лейбористів. Торі-бунтівники на чолі з колишнім міністром внутрішніх справ Суеллою Брейверман, звільненою після кількох вкрай невдалих місяців на посаді, зводить працюючу більшість уряду [в парламенті] практично до нуля.

Різке похолодання наприкінці 2023 року спонукає Мартіна Льюїса, дедалі більш запального експерта зі споживчого кредитування, попереджати про ризик нових заворушень, якщо знов не допомогти людям із їхніми рахунками за енергію. Ціни на газ не нижчі, ніж у попередні роки. Торі знову відстають від лейбористів на 20 процентних пунктів, а серу Кіру пророкують блискучу перемогу у стилі 1997 року. Сунак, який від моменту запуску кампанії за енергозбереження, що її прозвали «Порожньо в холодильнику — вимкни обігрівач», носить у приміщенні лижну куртку та розмірковує на самоті: можливо, дострокові вибори — не така вже й погана ідея, врешті-решт.

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