«Мои инсайдеры в шоке». Что задумал Путин на 24 февраля и как российские элиты пытаются спастись — интервью NV с Ильей Пономаревым 5 февраля, 12:06 Эксклюзив NV Российский диктатор Путин в Волгограде (Фото:Sputnik/Kirill Braga/Kremlin via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев признался, что его инсайдеры в шоке после визита диктатора Владимира Путина в Волгоград. Они, по его словам, не понимают, что происходит, а еще не понимают, что нужно сделать, чтобы это закончилось.

Оппозиционер считает, что сейчас российские элиты поняли, что РФ может проиграть войну, а потому думают, как спастись.

На что способна Россия в таком состоянии и что задумал Путин к годовщине полномасштабного вторжения — 24 февраля, Пономарев рассказал в интервью Radio NV.

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— Кремлевский диктатор посетил Волгоград, который в то время был переименован на несколько дней в Сталинград. Там он выступил с речью и о немецких крестах, и о танках, и чем будет отвечать Россия. Я точно знаю, что у вас есть инсайды в России. Что говорят ваши инсайдеры в России вот об этих заявлениях Путина последних дней.

— Да мои инсайдеры в шоке. Они просто не понимают, что происходит и не понимают, что нужно сделать, чтобы это закончилось. Они понимают, что Россия не может противостоять всему блоку НАТО.

И если господин Путин повышает ставки и говорит о Леопардах, крестах, Третьей уже мировой войне, новой патриотической войне, то это означает только одно: что они все дружно поедут в Гаагу. И никто не хочет, чтобы это произошло. Поэтому они сейчас ищут, как убедить высшее руководство страны, чтобы это изменилось, но никто не знает, как именно.

— То есть, нет никаких рычагов? Если проанализировать, что за этот год внутри кремлевской вертикали изменилось? Или главный вождь так и держит все, что держал до этого?

— На самом деле, ситуация менялась все время. И можно выделить несколько этапов настроений, через которые прошли элиты и руководство страны.

Первые дни, первые недели это был просто шок. Они говорили: «Мы не можем на это влиять, но из-за санкций российская экономика будет разрушена. Вместе с российской экономикой будет разрушено наше имущество, наши бизнесы». А потом стало ясно, что санкции не так страшны. Конечно, это очень неудобно, и это огромная проблема, но она не смертельная, можно жить.

Но потом началось то отступление от Киева, то поражение под Харьковом, и стало ясно, что эта война может быть не просто чем-то долгим, что можно пережить, а что ее можно проиграть. Этого ощущения не было изначально. С самого начала главная проблема была связана с Западом, а сейчас проблема больше связана с Украиной и тем, что война может быть проиграна. И они сейчас думают: что делать, чтобы спастись?

— Путин говорит, что сейчас это война за сохранение России. Мы понимаем, что за сохранение путинской России. Действительно ли она стала такой? Действительно ли в российских элитах вот такое сейчас понимание?

— Сейчас, конечно, война не за сохранение России. Чем больше идет эта война, тем больше вероятность того, что Россия распадется и исчезнет с карты мира. Эта война за сохранение путинской системы — системы, существующей сейчас внутри РФ.

Я считаю, что нам нужно приложить все усилия для того, чтобы система не была сохранена. Есть много разных точек зрения. Многие говорят, что Россия обязательно распадется. Я считаю, что это не обязательно. Это не так страшно, но просто вероятность этого не слишком велика. Могут отделиться определенные национальные республики, но даже если 100% национальных республик отделится от Российской Федерации — это менее 20% от ее населения, и менее 15% от ее территории.