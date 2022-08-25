«Как-то пересидеть» или «свалить». Что в правительстве РФ думают о войне — Илья Пономарев 25 августа, 16:57 Российский диктатор Владимир Путин общается с госчиновниками по видеосвязи, 24 августа (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью НВ рассказал, как в правительстве РФ относятся к войне России против Украины.



В интервью НВ Пономарев отметил, что даже в ближайшем окружении российского диктатора есть люди, которые хотели бы завершить войну.

«В данный момент в принципе настроение в правительстве РФ — „как бы от всего этого свалить“. Но правительство в РФ традиционно классифицируется как системные либералы, т. е. правительство не является ближним кругом Путина», — сказал он.

Видео дня

По словам бывшего депутата Госдумы, настроение в российском правительстве с начала войны «никак не поменялось».

«Изначально был шок. Сейчас доминирующее желание — как-то это пересидеть. Люди не понимают, что они могут сделать, чтобы это прекратить. Для переворота надо иметь револьвер, а этого нет. У них у всех желание — свалить. Они говорят: „Мы что хотите сделаем, денег дадим, только заберите нас отсюда и защитите от санкций“. Никто ни про какие путчи в данной среде не говорит и не будет [их проводить], ведь [для этого] надо обладать очень высоким уровнем доверия и быть очень близкими. Одно дело — передавать месседжи, от которых всегда можно откреститься, а другое дело — организовывать заговор», — рассказал Пономарев.

В июне Пономарев называл российское правительство самым оппозиционным кругом в России.

Российское издание Проект в начале мая сообщало, что большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины.

Соответственно, у них не было плана действий на этот случай.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.