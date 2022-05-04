«Идеология РФ — нацистская». Почему россияне презирают другие народы и откуда взялся миф о русофобии — интервью с ученым 4 мая, 16:23 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российские Су-25 во время репетиции военного парада в честь годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. 4 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Marina Lystseva)

В эфире Радио НВ доктор психологических наук и главный научный сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Украины Павел Горностай объяснил, что такое российский нацизм; как появился миф, что украинцы и весь мир русофобы и какие изменения произошли в украинском сознании во время полномасштабной войны.



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В эфире Радио НВ доктор психологических наук и главный научный сотрудник Института социальной и политической психологии НАПН Украины Павел Горностай объяснил, что такое русский нацизм; как появился миф, что украинцы и весь мир русофобы и какие изменения произошли в украинском сознании во время полномасштабной войны.

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— Вы даете определение российскому нацизму не как этническому, а, наверное, как филологическому. Это не вопрос об этносе, а о паспорте?

— Вернее, не филологический, а лингвистический. Не столько о паспорте, столько об отношении к так называемому «руському миру»: не гражданство главное, а то, чтобы человек говорил на русском языке и внедрял российскую имперскую идею.

— На этом основывается их идеология? Можно ли это назвать идеологией?

— Это только составляющая идеологии. Я считаю, что у этой идеологии есть все признаки нацизма.

Что такое нацизм? Можно это понять в узком [значении], а можно — в широком. В узком смысле нацизм — это социал-националистическая идеология фашистской Германии, где пропагандируется превосходство арийской расы. Там в значительной степени присутствует антисемитизм — отношение к еврейскому этносу, как к такому, что нужно уничтожить.

В широком смысле нацизм — это пропаганда любого превосходства — любой нации над другими нациями или над какими-то конкретными нациями. Современная российская идеология прямо пропагандирует идею, что российская нация, «руський мир» являются превосходящими. И отношение к украинской нации такое, что это какая-то, с их точки зрения, искусственная страна, искусственная нация, она не имеет права на существование, должна исчезнуть, ее нужно денацифицировать или уничтожить, или превратить в российскую. Это все признаки нацизма.

Главное не этническая принадлежность, не отношение именно русских к другим нациям и этносам, а самое главное то, чтобы человек принадлежал к так называемому «руському миру».

— Этнические россияне всегда с пренебрежением относились и к другим народам, живущим на территории РФ: у них уже все, извините, если не чурки, то хотя — ко всем этносам они употребляют эти пренебрежительные названия. Почему, несмотря на это, буряты приобщаются и активно участвуют в продвижении нацистского «руського мира».

— Очевидно, они принимают эту идею, чем, вероятно, включаются в эту идею. Возможно, это способ выживания. Имеются в психологии понятия — механизмы психологической защиты или защитные механизмы. Один из таких механизмов называется присоединением к агрессору. То есть мы защищаем свою психику тем, что мы вроде бы присоединяемся к группе агрессора и уже не являемся такими жертвами. Они получают определенные привилегии, признание, но это пренебрежение все равно остается — это люди не первого сорта.

— Можно ли во время войны изучить происходящее в российском социуме? У них все пропитано пропагандой. Официальная социология показывает 80% поддержки того, что делает их взбешенный диктатор Владимир Путин. Исследовать их как-нибудь по-настоящему можно?

— Можно и нужно изучать. В российском социуме довольно сложные процессы происходят сейчас. Можно говорить об определенной коллективной ответственности, поскольку именно [в РФ] много лет царил так называемый бытовой шовинизм, в частности, в отношении украинцев он всегда присутствовал. То есть пренебрежительное отношение.

С другой стороны, происходил механизм психологической проекции, в частности, они считали, что украинцы и весь мир являются русофобами. Но это миф, потому что социологические исследования, которые в последние десятилетия осуществлялись параллельно Левада центром и Киевским международным институтом статистики, показывали, что отношение к украинцам, к россиянам, всегда было [лучшим], чем отношение россиян к украинцам. Даже когда началась война в 2014 году, эта пропорция не поменялась; и только где-то на четвертом году войны они сравнялись.

То есть, этот миф о русофобии — придуман для того, чтобы можно было совершать агрессию, чтобы можно было считать, что Россия окружена врагами, что весь мир русофобы. Но сейчас отношение у всех действительно изменилось. Это реакция на [новую] агрессию.

— Как вы бы охарактеризовали это единение, невероятный всплеск патриотизма среди украинских граждан и гражданок? Предусматривали ли это ученые? Оказались ли результаты неожиданными даже для специалистов?

— Они достаточно ожидаемые. Эти закономерности исследованы давно. Всегда, если совершается какая-либо агрессия на любую группу, если любая социальная группа испытывает угрозу своему существованию, она всегда сплочается. Закономерность, конечно, предсказуема. Возможно, [она] немного превысила ожидания, но это нормально.

Сплоченность происходит и на социально-психологическом, и на идеологическом уровнях — в национальном самосознании, идентичности. За эти два месяца изменения в идентичности, изменения группового самосознания, национально-гражданского самосознания произошли более значительные, чем в предыдущие годы. И эти процессы в большинстве своем положительные. То есть, несмотря на весь трагизм ситуации, есть положительные стороны, которые, я думаю, в будущем будут иметь значение.

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