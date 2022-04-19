Российская фашистская идеология ХХІ ст. В Википедии создали страницу о рашизме 19 апреля, 17:50 Цей матеріал також доступний українською «Z» является символом российских оккупантов, вторгшихся на территорию Украины, и ставшего «новой свастикой» рашизма (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Википедии появилась большая статья, посвященная рашизму. В ней разъясняется этимология термина, история его возникновения и главные черты.

Термин рашизм совмещает в себе слова Russia и фашизм. Термин также использует созвучность слов рашизм и расизм.



«Рашизм — это разновидность тоталитарной, фашистской идеологии, симбиоз основных принципов фашизма и сталинизма. Он является обоснованием варварской геополитики РФ, направленной на оккупацию и аннексию территорий других государств, часто обозначается штампом «собирания земель российских» и опирается на местный коллаборационизм и поддержку российской пятой колонны», — говорится в статье.

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Она уже переведена на 25 разных языков, среди которых английский, белорусский, польский, испанский, турецкий и иврит. Статьи о рашизме в русской Википедии нет.

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