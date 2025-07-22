Отправил конгрессменов на каникулы. В США спикер Палаты представителей Джонсон заблокировал голосование по делу Эпштейна

Майк Джонсон своим решением отправил членов Палаты представителей домой еще до начала запланированного пятинедельного перерыва в парламентской работе (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

В США спикер Палаты представителей Майк Джонсон отменил назначенное на 24 июля голосование — чтобы заблокировать голосование за резолюцию по делу покойного и осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом 22 июля сообщает американская газета The New York Times.

Кроме того, Джонсон своим решением отправил членов Палаты представителей домой до начала запланированного пятинедельного перерыва в парламентской работе — до сентября.

По словам самого спикера, он пошел на этот шаг, чтобы «служить американскому народу». Как отмечает издание, таким образом Джонсон пресекал попытки фракции Демократической партии потребовать больше голосов по вопросу об обнародовании материалов по делу Эпштейна.

«Мы устали от нотаций о прозрачности. … Мы не будем играть в политические игры с этим», — сказал Джонсон".

Как сообщает издание The Hill, еще накануне Джонсон заявлял, что Палата представителей не будет голосовать по резолюции по делу Эпштейна — до того, как конгрессмены разъедутся из Вашингтона

Он заявлял, что хочет дать Белому дому время для принятия мер по этому вопросу — прежде чем подключится Конгресс. На прошлой неделе президент Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди запросить раскрытие протоколов большого жюри присяжных по делу Эпштейна, уточняет издание.

«Он (президент Трамп — ред.) сказал, что хочет, чтобы все достоверные материалы, связанные с Эпштейном, были обнародованы. Он попросил генерального прокурора запросить материалы большого жюри в суде. Все это сейчас находится в процессе», — сказал Джонсон.

Кроме того, пишет The Hill, заявление спикера прозвучало менее, чем через неделю после того, как республиканцы в Палате представителей выдвинули резолюцию. В документе они призывали опубликовать отдельные данные по делу Эпштейна.

Также в резолюции конкретно предписывалось генпрокурору Бонди обнародовать «все достоверные» документы, сообщения и метаданные, связанные с расследованиями в отношении Эпштейна и его партнерши Гизлейн Максвелл, которая ранее была осуждена за сексуальную торговлю людьми.

«Среди некоторых республиканцев царит глубокое разочарование по поводу того, как администрация ведет это дело. Трамп проводил предвыборную кампанию, обещая обнародовать эти документы, и многие из нынешних членов его кабинета способствовали распространению теорий о том, что в них содержится», — подытожили в The Hill.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.