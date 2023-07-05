Маскировка бесполезна. Какие долгосрочные последствия мятежа в РФ Путин хочет, но не может скрыть — политолог 5 июля, 13:53 NV Премиум Слабость власти Владимира Путина и его авторитета уже не скрыть (Фото:Reuters)

В результате мятежа ЧВК Вагнера и Евгения Пригожина весь режим Владимира Путина испытал шок из-за потери контроля, хотя сейчас Кремль делает все, чтобы как можно быстрее перевернуть эту ошеломляющую для него страницу.

Об этом в своей новой колонке пишет политолог Павел Баев, профессор Института исследований мира (Осло, Норвегия).

По его словам, за последние несколько недель Владимир Путин «совершил резкий поворот от описания авантюры Евгения Пригожина как „государственной измены“ и „удара в спину“ к тому, чтобы делать вид, будто политические дела [в РФ] вернулись в абсолютно нормальное русло».

Видео дня

Однако слабость власти Путина и измельчание его авторитета в российском обществе, которое удивительно равнодушно отнеслось к бунту Пригожина, «были разоблачены настолько грубо, что новые слои маскировки фактически бесполезны», отмечает Баев тщетность усилий Путина скрыть последствия мятежа.



Политолог акцентирует внимание на нескольких подобных последствиях и выводах.

Мятежи часто прокладывают путь к более эффективным переворотам. «По историческому совпадению 26 июня исполнилось 70 лет со дня заседания Политбюро. На нем был свергнут Лаврентий Берия, наследник жестокого диктатора Иосифа Сталина, умершего за три месяца и три недели до этого. Свергли Берию его «товарищи» Георгий Маленков и Никита Хрущев при поддержке маршала Георгия Жукова», — напомнил Баев.