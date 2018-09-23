Что сделали с миром Путин, Трамп и Brexit. Самые яркие цитаты западных лидеров с форума YES

Контролируемые дискуссии в украинских соцсетях, проблема по имени Дональд Трамп и застопорившийся Минский процесс – НВ представляет самые яркие цитаты из выступлений политиков и экспертов, участвовавших в форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).

Кондолиза Райс, бывший государственный секретарь США – о том, что политическая система Соединенных Штатов сохраняет устойчивость при любом президенте:

Президент Дональд Трамп – один из многих деятелей нашей политической системы. Отцы-основатели с огромным подозрением относились к исполнительной власти. Они предусмотрели систему сдержек и противовесов: двухпалатный парламент, гражданское общество, пресса. Это система не единоличная, не одного человека.

В последние два года уровень поддержки Евросоюза растет. Причина - эффект ПТБ: Путин, Трамп и Brexit. Люди понимают, в каком мире они живут

Карл Бильдт, экс-премьер и экс-министр иностранных дел Швеции - о том, что негативные тенденции в мире вернули людям веру в ЕС:

В последние два года уровень поддержки Евросоюза растет. Очевидно, не потому, что люди все вместе полюбили Юнкера [Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии]. И не потому, что им неожиданно начал нравиться Брюссель. Причина такого роста – эффект ПТБ. Это сокращение означает три составляющих: Путин, Трамп и Brexit. Люди понимают, в каком мире они живут.

Курт Волкер, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины - об отсутствии прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе:

Мы застряли в Минском процессе. Шаги, которые должна сделать Украина (специальный статус, местные выборы), невозможны, пока нет гарантий безопасности. Поэтому мы предложили миротворческий контингент, который заменит российские силы и создаст реальную безопасность. Эта позиция на столе [переговоров]. Нужно, чтобы Россия серьезнее к ней относилась.

Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины – о том, что строящийся в Балтийском море российский газопровод Северный поток-2 представляет огромную геополитическую угрозу:

Я всегда улыбаюсь, когда говорят, что мы будем конкурировать с Северным потоком-2 тарифами и различными условиями. Борьба уже проиграна. Когда строили Северный поток-1, Украина имела самые низкие тарифы из всех европейских стран. И все равно объемы газа, которые пошли через Северный поток-1, перебросили из нашей системы.

Ларри Саммерс, профессор Гарвардского университета – об идее новой системы налогообложения для международных корпораций:

Необходимо позаботиться о том, чтобы на международные корпорации распространялось международное налогообложение. В противном случае они просто могут избегать уплаты любых налогов. Нам нужно сотрудничать в режиме именно глобального налогообложения, который не давал бы возможности уклоняться от уплаты налогов.

Андерс Фог Расмуссен, бывший генеральный секретарь НАТО – о незащищенности украинских соцсетей от пропаганды:

По нашим оценкам, в Украине все дискуссии в соцсетях подвергаются искусственному влиянию сильнее, чем в других странах

Мы мониторили соцсети после того, как убили Захарченко [главаря так называемой ДНР] в Донецке, и выводы впечатляющие: на некоторых платформах социальных медиа треть разговоров контролируются аккаунтами, созданными исключительно для пропаганды. По нашим оценкам, в Украине все дискуссии в соцсетях подвергаются искусственному влиянию сильнее, чем в других странах. Это влияние на 50% больше, чем мы его наблюдаем в других странах, где проводим подобный мониторинг, например, в Швеции, Италии или Мексике.

Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN – о вероятности импичмента президента США Дональда Трампа:

В начале прошлого года я бы сказал, что шанс импичмента Трампа составляет только 5%, сейчас – 15–20%, но я все равно думаю, что это маловероятно. Но то, что все эти люди [политтехнолог Пол Манафорт и другие фигуранты расследований против Трампа в США] сотрудничают с Робертом Мюллером [спецпрокурором США] это, по сути, повышает шансы.

Виталий Бутерин, программист, один из создателей криптовалюты Ethereum – о том, что блокчейн-технологии сделают мир лучше, но не всем это понравится:

Через 20 лет инновации продвинутся вперед. Но Google будет знать о каждом из нас так много, что люди начнут жаловаться на это.

Боно, лидер группы U2 – о смертельной опасности коррупции:

Коррупция убивает больше детей в Африке, чем ВИЧ / СПИД или малярия.