Чего ждать от России в 2023 году. Преображенский — об изменениях во взглядах Путина на войну, настроениях истеблишмента и простых россиян 21 декабря, 16:10 Эксклюзив НВ Война будет долгой, в логике Путина — до момента, когда он сформирует сильную переговорную позицию, утверждает политолог Иван Преображенский. (Фото:Reuters)

Политолог Иван Преображенский — про компромиссы, на которые готов пойти Путин, истинной причине его неготовности к переговорам с Украиной и влиянии массовой мобилизации на настроения российских граждан.

К концу года война России в Украине приобретает характер затяжной. Это видно и из способов ведения боевых действий, и из тех политических решений, которые принимают обе страны. Более 300 дней войны сказались и на ресурсах стран, и на их политическом капитале. Россия так и не смогла достичь большинства поставленных в войне целей, претерпевает серьезные международные санкции, а за время масштабных военных действий потеряла лучшие армейские кадры и заметную часть современного вооружения. Символические потери РФ не меньшие — российское общество все еще боится президента Путина, но уже не сильно любит и точно меньше доверяет.

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В преддверии нового года НВ обратился к живущему в Чехии политологу Ивану Преображенского с предложением комплексно взглянуть на Россию конца 2022 года и назвать факторы, что повлияют на то, как российская армия будет воевать, Кремль — принимать решения, а российское общество — воспринимать войну в будущем 2023 году.

— Россия, судя по разным сигналам доносящимся оттуда, входит в сценарий «долгой войны», у которой даже промежуточные цели весьма аморфны, — действительно ли это так?

— Путин признал, что эта война будет тянуться сколько угодно долго, а поскольку он это признал, то для России это теперь официальная установка. До тех пор, пока не будет достигнуто удовлетворительное, на взгляд Путина, положение, с которого можно начинать переговоры, до этого момента Россия продолжит воевать. А мы должны понимать, что любые войны заканчиваются в конечном счете переговорами, если не происходит тотальное уничтожение противника. Потому в качестве результата этой войны мы увидим либо тотальное поражение России, либо компромисс, который будет устраивать Путина.

И точно есть набор факторов, по которым в РФ будут принимать решение, инициировать или нет переговоры. Например, готовность Украины признать некие территориальные потери, причем уже среди вновь оккупированных территорий. Они [Кремль] точно хотят закрепить за собой сухопутный коридор в Крым, и от этого не отступятся. Я думаю, они также готовы обсуждать контроль и демилитаризацию Запорожской АЭС, но вывести войска и передать ее Украине, как это было с Чернобыльской АЭС, они не готовы. Они заняли определенную территорию, и для этой территории им нужна генерация энергии, чтобы ее сохранить, чтобы впоследствии объединить ЗАЭС в систему с российскими атомными электростанциями. Они не готовы обсуждать возможность полного прекращения боевых действий с возможностью привлекать неких международных наблюдателей.

В логике Путина время для переговоров может настать только тогда, когда он сам примет решение, что такие переговоры можно не только начать, но и нужно завершить. Пока же он даже не готов на такие переговоры отправлять никого из субъектных людей из ближнего окружения, опасаясь, как бы они за его спиной не договорились совсем не о том, — сдать его в Гаагу, например. То есть, подводя итог: война будет продолжаться и цель Путина в этой войне сейчас — создать сильную переговорную позицию, скорее всего, он понимает, что на более амбициозные цели сил пока не хватает.

— Исходя из нынешней позиции российской власти, актуального положения дел в стране, какие факторы будут влиять на характер войны и состояние российской армии в следующем году?

— Самый важный фактор — психологический, в этому году уже был момент, особенно после Харькова, когда казалось, что российская армия вот-вот побежит, потому, если еще раз создастся такая ситуация, то это серьезно снизит боеспособность российской армии и вообще может привести к ее разгрому.

Вторая история связана с возможностью проводить мобилизацию в необходимых масштабах, ведь Путину нужны люди, чтобы набивать окопы. Если даже мэр Москвы рассказывает, что сотрудники московской сферы ЖКХ сейчас строят окопные системы на линии в 250 км, то можно представить, сколько народу потребуется, чтобы забить эти окопы и потом их удерживать, поскольку с новыми вооружениями у российской армии есть серьезные проблемы, а, следовательно, это будет делаться за счет грубой людской силы.

Огромное количество гибнущих на фронте, как фактор, может более активно формировать протестное движение против войны, оно уже появляется на уровне комитетов жен и матерей. Их протест пока не против войны, а, скорее, против плохого обеспечения российских военных, против самой войны по понятным причинам протестовать страшно или пока немыслимо. Тем не менее, эта протестная группа уже оформляется. И она неприятна власти, судя по тому, что Кремль уже начинает против них информационные провокации, называя эти группы экстремистскими.

Фактор экономический. Как мы теперь понимаем, российскую экономику к войне старательно готовили. Но, видимо, тогда, в разговорах Путина с людьми, которые эту экономику к войне готовили, это называлось подготовкой к аннексии Донецкой и Луганской областей и масштабным санкциям Запада. И им удалось это сделать, российская экономика оказалась более сложной для того, чтобы суметь этим санкциям противостоять. Потому запаса прочности российской экономики хватает на весь следующий год войны, если верить экономическим аналитикам.

Еще один фактор — поиск альтернативных идентичностей, который в обществе активно идет, и возможность дальнейшей эрозии политического режима на уровне регионов. Речь идет о региональных элитах. Если Кремлю в какой-то момент придется им противостоять, то и энергию придется тратить не только на войну, но и на политическое противостояние внутри страны. Для регионов критичен вопрос денег, их стало мало, количество регионов-доноров уменьшилось официально до трех, и основную помощь из бюджета получают не самые бедные, а наоборот, одни из самых богатых. Если Путин и дальше будет передавать субъектность и права на региональный уровень, как он делает с начала коронавируса, конфликт весьма вероятен.

— Какие настроения сегодня преобладают среди российского населения? Похоже, достаточно большая часть россиян до сих пор верит в победу России, игнорируя реальность. Разочарование и панические настроения царят только в телеграмм-каналах российский военкоров, которых любят читать украинцы.