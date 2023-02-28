«Как минимум два взрыва». Советник Тихановской рассказал, что произошло в Мачулищах 28 февраля, 19:17 Спутниковый снимок аэродрома Мачулищи, 28 февраля (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской, в интервью Radio NV рассказал об атаке белорусских партизан на аэродром в Мачулищах.

«У нас есть свидетельства, что взрывов было как минимум два. Спустя несколько часов стало известно, что поврежден самолет, снегоуборочная техника. Через несколько часов стало известно, что это была операция: с двух дронов были сброшены взрывные устройства белорусскими партизанами, принадлежащими к Плану победы», — сказал Вячорка Radio NV.

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Белорусский оппозиционер отметил, что этот план был разработан организацией бывших белорусских силовиков BYPOL.

«Эти люди, которые организовывали нападение, атаку, операцию, они сразу же уехали с белорусской территории. Они уже находятся в безопасности. Это действительно может быть одна из самых креативных и смелых операций подпольщиков в истории. Самолет стоит около 500 миллионов долларов. И таких самолетов несколько в Российской Федерации. [Они] помогали россиянам обстреливать украинскую территорию, а точнее, корректировать цели при воздушных атаках. Поэтому, думаю, это действительно большой успех белорусских партизан. И я считаю, это сильный удар по Лукашенко», — заявил он также.

26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военный самолет и снегоуборочная техника.

По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.

Белорусский ресурс Зеркало сообщал, что по подозрению в атаке на Мачулищи силовики разыскивают 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

Также сообщалось, что после атаки белорусские пограничники усилили проверку на выезде из страны.