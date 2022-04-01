Путин принимает ванны из экстракта рогов оленей, его сопровождает огромная бригада врачей — расследование о здоровье тирана 1 апреля, 10:12 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российское издание Проект выпустило расследование о здоровье Владимира Путина.



Журналисты отмечают, что российский тиран сильно беспокоится о своем здоровье, его всегда сопровождает огромная бригада врачей, а с возрастом Путин стал проявлять интерес и к нетрадиционной медицине.

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В начале своего правления Путин «эксплуатировал образ активного мужчины в самом расцвете сил». Тогда, по словам работавшего с ним чиновника, президент РФ редко обследовался и мало обращал внимания на состояние своего организма, например, на повышенную температуру. Тогда же в Кремле, выстраивая образ Путина как «альфа-самца», решили не рассказывать публике вообще ничего плохого о его здоровье.

Издание пишет, что в те годы для Путина, который увлекался конным спортом, стали частыми падения с лошадей. Один из знакомых диктатора рассказал, что после одного из падений Путин какое-то время «даже не мог встать на ноги», а потом его долго лечили.

В 2012 году Путин впервые появился на публике с хромотой — в День народного единства, когда он возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

В телетрансляции Путина особо не показывали, пресс-служба Кремля не выложила видеозапись мероприятия на официальном сайте, ограничившись фотографиями, и категорически запретила информационным агентствам упоминать хромоту в своих сообщениях. Кадры с хромающим Путиным разошлись в интернете благодаря сайту РПЦ.

К концу 2012-го хромота усугубилась — из-за этого длительность всех мероприятий с участием президента ограничили одним часом.

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Тогда же, как пишет Проект, Кремль впервые начал использовать «консервы» — заранее заготовленные записи встреч Путина с подчиненными, что позволяло президенту незаметно исчезать из поля зрения.

Со временем таких исчезновений становилось все больше. Как и проблем со здоровьем. «Консервы» использовались как минимум в марте 2015-го, в августе 2017-го, в феврале 2018-го и в сентябре 2021-го, отмечает издание.

Фото: Проект

С возрастом забота о здоровье и долголетии настолько поглотили Путина, что он даже проявляет интерес к нетрадиционной медицине.

В частности, Путин начал принимать ванны с применением экстракта из вываренных оленьих рогов, которые ему посоветовал министр обороны Сергей Шойгу. Из-за интереса Путина такие ванны и аналогичные нетрадиционные способы продления молодости стали популярны и среди других высших чиновников, пишет издание.

Проект отмечает, что интерес Путина к ненаучной медицине кажется странным с учетом того, что среди его близких родственников много врачей, в том числе и дочь Мария.

С годами Путин начал все чаще посещать Центральную клиническую больницу в московском районе Кунцево. По словам одного из источников Проекта, там его наблюдает «отделение персональных врачей».

Эти же медики сопровождают Путина в поездках и летают в его резиденции.

Проект отмечает, что чаще всего с Путиным бывали отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов, который до недавнего времени, специализировался на онкологии и занимался проблемами щитовидной железы. Отоларинголог же, пишет Проект, — «это тот врач, который среди прочего может первым обнаружить проблемы с щитовидной железой, в том числе онкологические». Издание также отмечает, что Путин публично демонстрировал интерес к проблеме рака щитовидной железы.

Фото: Проект

Фото: Проект

Фото: Проект

Фото: Проект

Как утверждает источник Проекта, близкий к руководству одной из крупных больниц, в медицинских кругах действительно говорят о проблемах президента со здоровьем. По его словам, этих разговоров стало больше осенью 2021 года, когда Путин после долгого пребывания в изоляции из-за коронавируса начал снова проводить публичные мероприятия. Во время встречи с паралимпийцами 13 сентября неожиданно сообщил, что должен уйти на изоляцию, так как вокруг слишком многие болеют коронавирусом. Как пишет Проект, эта новость оказалась «сюрпризом» даже для окружения президента.

После этого Путин весь сентябрь не появлялся на публике. Однако неизвестно, проводили ли тогда с ним какие-либо медицинские манипуляции.

Как отмечает издание, после этого президент стал общаться с людьми, находясь от них на очень большом расстоянии — обычно, по разные стороны огромных столов.



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