«Большое грязное болото». Что писали о России европейские историки, путешественники и дипломаты 200 лет назад 27 августа, 12:20 Эксклюзив НВ Русские помещики за карточным столом играют на своих крестьян. Гравюра Гюстава Доре, 1854 год (Фото:Gustave Doré et Noël Eugène Sotain, Histoire de la sainte Russie, Париж, J. Bry aîné, 1854)

Европейские интеллектуалы еще два столетия назад поставили россиянам однозначный диагноз: «Эти люди вряд ли способны измениться к лучшему».

«Подумайте только, монарх империи, превосходящей размерами Европу […] знает наизусть не только уставы всех родов войск, но даже военные сигналы, и это граничит с чудом. Царь знает даже прусский устав, и мог лично командовать парадом в Берлине», — писал с восторгом о России и ее царе Николае I прусский дипломат Фридрих Вильгельм Бисмарк в 1836 году. На тот момент в совершеннолетие вступил его средний сын Отто, которому будет суждено стать «железным канцлером» Пруссии, а впоследствии и Второго германского рейха.

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«Жизнь в Петергофе очень проста, — не сдерживался в комплиментах пруссак. — Кроме выходных и праздничных дней целый день, и даже за обеденным столом все находятся в военной одежде и военных головных уборах… Вечерами во время отдыха везде в парках слышна военная музыка».

Если учесть, что одним из стержней прусской самоидентификации уже тогда была военная дисциплина, то возвышенный тон этих описаний вполне понятен. Отто фон Бисмарк, сын автора этих строк, во главе правительства будет также появляться на людях в мундире, а Германию объединит под одним кайзером, «железом и кровью».

Однако очарованность Россией в немецких землях разделяли не только дипломаты, которым по долгу службы следовало бы выражать доброжелательность. Симпатиками «страны рабов», как называли ее свои поэты, в XIX веке становились и вполне предприимчивые хозяйственники, такие как барон Аугуст фон Гакстгаузен. В 1842 году он опубликовал в прусской газете комплиментарный отклик на указ Николая I об обязанных крестьянах. Царь прочитал статью и велел организовать барону поездку по России.

Шесть месяцев продолжалось путешествие Гакстгаузена по провинциям империи в сопровождении его помощника Генриха Козегартена, а также предоставленного императором молодого русского переводчика Адеркаса. Ему было приказано всячески содействовать путешественнику, но вместе с тем «отстранить незаметным образом все то, что могло бы этому иностранцу дать повод к неправильным и неуместным выводам, которые легко могут произойти от незнания им обычаев и народного быта».

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