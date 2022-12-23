Кремль превращает Герасимова в новое «лицо» войны, Путин демонстрирует неготовность к серьезным переговорам — ISW 23 декабря, 09:03 Владимир Путин и глава Генштаба армии РФ Валерий Герасимов, 21 декабря 2022 (Фото:Vadim Savitskii/Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Публичные заявления Владимира Путина все более очевидно доказывают, что он не готов к серьезным переговорам об окончании войны и всячески пытается исключить из возможного переговорного процесса Украину.

Об этом идет речь в новой сводке ISW по итогам 22 декабря.

Владимир Путин продолжает отказываться воспринимать Владимира Зеленского как равноправного и суверенного противника, что еще раз указывает на то, что диктатор не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной. На своей пресс-конференции 22 декабря Путин не отреагировал на выступление Зеленского в Конгрессе США, но вместо этого сосредоточился на пропаганде о влиянии Запада на Украину. Путин повторил свои «шаблонные и ложные» заявления о том, что США и страны Запада вмешивались в дела Украины со времен СССР, якобы вбивая клин в мнимое российско-украинское «историческое и культурное единство». Такие заявления диктатора в очередной раз были призваны показать, что возрождение Украины в 1991 году как суверенного государства было, по мнению Путина, фикцией, указывают в ISW. Путин также повторил максималистскую цель России в войне: «защитить» украинского народа от его правительства — подразумевая, что Россия намерена заставить власть в Киеве капитулировать. Путин упомянул Украину как государство лишь для того, чтобы ложно заявить, что в Украине якобы действует запрет на переговоры с Россией.

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Такая риторика Путина является частью продолжающейся информационной операции Москвы, которая отвергает легитимность Украины как суверенного государства. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что выступление Зеленского перед Конгрессом США и передача США Украине систем ПВО Patriot якобы «доказывает», что США ведут опосредованную войну в Украине. Как намекнул Путин, Россия также надеялась, что Запад подтолкнет Украину к соблюдению Минских соглашений. Такие заявления направлены на то, чтобы отстранить Украину от участия в будущих прямых переговорах на основании ложных предпосылок о том, что Украина якобы нарушила Минские соглашения и что Киев не является независимым игроком. «Обвинения Путина и Пескова являются составной частью усилий [Кремля], направленных на то, чтобы убедить США и НАТО вести прямые переговоры с Россией в обход Украины за спиной Зеленского. Эти усилия вряд ли увенчаются успехом, учитывая неоднократные заявления лидеров США и Европы о приверженности тому, что Украина будет сама определять собственный курс», — пишут аналитики ISW. Усилия Кремля, вероятно, также направлены на то, чтобы возложить вину за «затягивание» войны не на РФ, а на якобы непримиримость Зеленского, чтобы тем самым ослабить готовность США и Европы продолжать поддерживать усилия Украины по освобождению оккупированных Россией земель.

Параллельно Путин расширяет информационные атаки, направленные на сокращение западной помощи Украине в сфере безопасности. После визита Зеленского в США Путин снова ложно обвинил Соединенные Штаты в затягивании войны в Украине за счет предоставления ЗРК Patriot. Хотя сам диктатор говорил о затяжной войны задолго до решения США о передаче Patriot Украине, даже заявив 7 декабря, что его «спецоперация» будет длительной. Кремль также долгое время ложно представлял любую западную помощь Украине как эскалацию. На самом же деле системы Patriot способны помешать Путину заставить Украину капитулировать на его условиях, напоминают эксперты ISW.

Путин также удваивает усилия с целью снять с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине. Он сделал несколько новых заявлений в попытке оправдать войну перед внутренней аудиторией и преуменьшить ее последствия. В частности диктатор заявил о том, что Россия якобы стремится к скорейшему прекращению войны и не будет увеличивать темпы «специальной военной операции», поскольку это приведет к «неоправданным потерям». При этом на пресс-конференции 22 декабря Путин употребил слово «война» в отношении вторжения в Украину, что вызвало некоторое замешательство в российском информационном пространстве, где ее привыкли называть «специальной военной операцией».

Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов попытался «оживить» давно развенчанный нарратив РФ о том, что Кремль якобы не планировал, но был вынужден вторгнуться в Украину. 22 декабря Герасимов вновь появился на публике — на встрече с иностранными военными атташе, — где повторил тезисы пропаганды о том, что Россия была вынуждена начать «специальную военную операцию» в ответ на мнимую «неонацистскую идеологию» в Украине и якобы активную военную подготовку Киева (которой не было, напоминает ISW) к освобождению Донбасса и Крыма. Ранее разведка США уже разоблачала планы Кремля по организации серии фальшивых атак на востоке Украины в начале февраля 2022 года, которые Кремль намеревался использовать как повод для оправдания вторжения. Возможно, Герасимов пытается возродить эту бессмысленную пропаганду, чтобы оправдать войну перед внутренней российской аудиторией, считают эксперты Института. Герасимов также ложно отметил, что российские силы сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой области, что также свидетельствует о возвращении к довоенным нарративам (вероятно в попытке восстановить общественную поддержку войны, отмечают в ISW). Но и это ложь: хотя Донецкая область осталась единственным направлением, где РФ веде активную наступательную операцию, большая часть боевой мощи России сосредоточена в других частях Украины.



Публичных появлений Герасимова не было в течение почти десяти месяцев вплоть до 17 декабря — но теперь Москва, вероятно, пытается вновь представить его как еще одного «ответственного» за войну. Явление Герасимова в ISW считают продолжением недавних попыток Кремля рационализировать цену войны в Украине, заручиться поддержкой затянувшейся войны и возродить выгодные Москве нарративы.

Кремль также счел необходимым продемонстрировать, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы во второй раз за неделю «посетил» линию фронта в Украине — вероятно, чтобы избежать критики в отношении того, что он как глава Минобороны недостаточно вовлечен в военные события. В целом Минобороны России занимает «оборонительную позицию» во внутрироссийском информационном пространстве, констатируют аналитики ISW. Ведомство Шойгу не владеет информационной инициативой и в основном лишь реагирует на критику российских провалов и недостатков. К тому же Минобороны России, вероятно, сочло необходимым показать Шойгу «на передовой», поскольку был раскрыт предыдущий обман ведомства — когда министр якобы посетил линию фронта 18 декабря, тогда как на самом деле он побывал в тылу в оккупированному Крыму. Ситуация стала еще более неловким после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут, самую горячую точку фронта, 20 декабря.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел в Москве переговоры с российскими чиновниками о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По оценке ISW, российские официальные лица пытаются использовать переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы заставить МАГАТЭ признать российский контроль над станцией и де-факто признать незаконную российскую аннексию оккупированной Запорожской области. В то же время Совет управляющих МАГАТЭ объявил, что не намерен признавать незаконный захват Россией ЗАЭС и эксплуатацию станции оккупантами. Однако Кремль, вероятно, попытается использовать создание «зоны безопасности» для подрыва этой позиции.

Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, вероятно, пытается использовать свои частные военные структуры, чтобы предоставить российским вооруженным силам возможности, которых им не хватает. Сообщения о том, что о поставках оружия российским военным из Северной Кореи с использованием «вагнеровцев» в качестве посредников могут свидетельствовать о том, что Пригожин пытается использовать свою ЧВК для обеспечения РФ оружием из иностранных источников, которое Минобороны России было бы труднее приобрести официально. Пригожин также, вероятно, продолжает выделяеть значительное количество личного состава и ресурсов для операций ЧВК Вагнера в районе Бахмута в надежде обеспечить российским вооруженным силам оперативный успех, которого Минобороны РФ не смогло добиться.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают наносить ограниченные контрудары по линии Кременная — Сватово, а украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной;



российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки;

силы РФ усиливают меры безопасности в Херсонской области и в Крыму, опасаясь контрнаступательных операций Украины;

высокопоставленные российские чиновники продолжают опровергать слухи о второй волне мобилизации на фоне продолжающейся в РФ скрытой мобилизации;

украинские партизаны продолжают преследовать российские оккупационные « власти».

Карта боевых действий: наступление ВСУ на юге и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе и битва за Бахмут

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW