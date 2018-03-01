"Связи" правительства с мафией и отставка министра. Что известно о первом в истории Словакии убийстве журналиста

27-летнего Яна Кучака застрелили вместе с его девушкой между 22 и 25 февраля

В конце февраля в Словакии был застрелен вместе со своей девушкой 27-летний журналист-расследователь Ян Кучак. Это стало первым случаем убийства журналиста за 25-летнюю историю страны.

НВ собрало информацию о трагедии.

Убийство было спланированным

Тела Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой нашли вечером 25 февраля 2018 года в их доме в селе Велка Мака возле города Трнава в 65 км от Братиславы. Тела нашли после того, как их родственники жертв сообщили в полицию, что они не выходят на связь.

Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала Яну Кучаку в грудь, его девушке - в голову.

Тела Яна Кучака и его девушки нашли в их доме в селе Велка Мака в 65 км от Братиславы / Фото: EPA

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", - заявил глава полиции Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, оно "вероятнее всего, связано с расследованиями", которые вел журналист.

С какими расследованиями может быть связано убийство

СМИ называют несколько расследований Кучака, с которыми может быть связано его убийство.

Его коллега Том Николсон рассказал, что Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По словам Николсона, на прошлой неделе Кучак писал ему о своих подозрениях в том, что Ндрангета работает на востоке Словакии и незаконно привлекает деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, но ничего не выращивает. Николсон считает, что члены клана итальянской мафии могли иметь контакты с местными политиками.

"Я думаю, что они постепенно налаживают политические контакты, знакомства, чтобы иметь возможность влиять на распределение средств европейских фондов при любом правительстве", - сказал он.

Ежедневная словацкая газета SME писала, что с мафией, вероятно, когда-то имели связи премьер-министр Роберт Фицо и его помощница Мария Трошкова.

Фото словацкого премьера Роберта Фицо с надписью "убийца" среди свечей в память о Яне Кучаке и его девушке, 28 февраля 2018 года / Фото: EPA

После убийства Кучака чешские СМИ также писали, что он в последние недели перед гибелью регулярно писал о противоречивом предпринимателе Мариане Кочнере и даже подал против него жалобу из-за предполагаемых угроз.

В октябре 2017 года погибший журналист заявлял на своей странице в Facebook, что в прошлом месяце Кочнер говорил, что собирает компромат на Кучака и его семью и не остановится, пока он не прекратит писать что-либо навсегда. Осенью 2017 года министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк, высмеял журналистов, задавших ему вопрос об угрозах. "Это то, что вы делаете - выкапываете грязь", - сказал он. После убийства в Словакии прошли протесты с требованием отставки Калиняка.

Глава МВД Словакии Роберт Калиняк в октябре высмеял журналистов, спросивших его об угрозах Кучаку. После убийства журналиста в Словакии прошли акции протеста с требованием его отставки / Фото: EPA

Последний опубликованный Кучаком материал от 9 февраля 2018 года также был посвящен Кочнеру и возможному налоговому мошенничеству его компаний, связанному с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Сам Кочнер 26 февраля 2018 года заявил, что не угрожает журналистам и не знал о поданной жалобе. По словам Кочнера, он лично встречался с Куцяком только на одной пресс-конференции, но неоднократно отвечал на его вопросы по электронной почте.

Реакция правительства Словакии на убийство журналиста

"В Словакии еще никогда не доходило до убийства журналистов", - отмечал глава словацкой полиции Тибор Гашпар.

Власти Словакии отреагировали на него сразу же. Премьер-министра Роберт Фицо 26 февраля заявил, что правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

"Наша первоочередная задача - поймать убийц. Тогда будет возможность говорить о мотивах и о том, что на самом деле произошло", - сказал он.

Фицо добавил, что, если мотивом убийства стала деятельность журналиста, это можно будет рассматривать как посягательство на свободу слова и демократию в стране.

Дело об убийстве Яна Кучака и его девушки расследует Генпрокуратура Словакии. Фицо также пообещал, что будет создана спецгруппа по расследованию, в которую войдут представители разных силовых структур.

В полиции опубликовали номер телефона, по которому можно сообщить информацию. Сообщение можно оставить анонимно.

28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства Кучака.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства журналиста / Фото: EPA

"Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", - сказал он, объясняя свое решение.

По данным СМИ, Мадарич является союзником нынешнего премьера Словакии Роберта Фицо. Он занимал пост министра культуры дважды – с 2006 по 2010 годы, и с 2016 года.

Кроме того, из-за скандала вокруг убийства и их возможных связей с мафией на время расследования отказались от выполнения своих функций в правительстве помощница премьера Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан.

По данным СМИ, эти чиновники имели связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Принимая во внимание резонанс и использование убийства в политической борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили на время расследования оставить свои места в правительстве", - говорится в совместном заявлении чиновников.

Заявления в связи с убийством Кучака сделали также президент Словакии Анджей Киска и министр Юстиции Люсия Зитнанская.

"Я испытываю потрясение и ужас из-за того, что такое могло произойти в Словакии", - заявил Киска, - "Хладнокровное убийство молодых людей - это злодеяние, которое должно быть наказано. Мы должны найти людей, которые это сделали и обеспечить безопасность журналистов".

"Словакия не может быть страной, где убивают журналистов", - заявила Зитнанская.

Реакция Евросоюза

Убийство Кучака прокомментировали и лидеры Евросоюза.

"ЕС не может принять, что журналист был убит за то, что выполнял свою работу. Я призываю власти Словакии начать тщательное расследование с международной поддержкой, если это необходимо, ради Яна Кучака. Как и в случае с Дафной Каруаной Галицией, Европейский парламент не успокоится, пока не свершится правосудие", - заявил глава Европарламента Антонио Таяни на своей странице в Twitter.

The EU cannot accept that a journalist is killed for doing his job. I call on the Slovak authorities to launch a thorough investigation with international support if needed for Jan Kuciak. As with #DaphneCaruanaGalizia, the European Parliament will not rest until justice is done — EP President Tajani (@EP_President) 26 февраля 2018 г.

Отметим, что убийство мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции произошло в октябре 2017 года, она погибла в результате взрыва автомобиля. Журналистка писала о связях премьера Мальты с панамскими офшорами и азербайджанскими властями.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер пообещал, что Еврокомиссия проведет расследование возможного незаконного использования субсидий из бюджета ЕС в Словакии (речь идет о возможном участии итальянской мафии Ндрангета в махинациях с субсидиями ЕС на востоке Словакии, которое расследовал Кучак - ред.).

Эттингер отметил, что считает возможным использование субсидий ЕС для фермеров и аграрных предприятий Словакии не по назначению.

"Мы внимательно рассмотрим дело", - пообещал он.

Задержание первого подозреваемого

28 февраля стало известно о задержании первого подозреваемого в деле об убийстве Яна Кучака и его девушки.

Глава местной полиции Тибор Гашпар заявил, что один из информаторов рассказал о двух лицах, которые давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками. По словам информатора, они утверждали, что должны отправиться с оружием в село Велка Мака, где были убиты Ян Кучак и его подруга Мартина Кушнирова.

Глава полиции Словакии Тибор Гашпар рассказывает о расследовании убийства и задержании подозреваемого

Кроме того, один из местных жителей сказал, что видел по крайней мере одного человека, который в пятницу, 23 февраля, перелез через забор и скрылся на машине.

Получив эту информацию, полицейские провели ряд рейдов, в результате которых было изъято оружие, наркотики и задержан один из подозреваемых.

Убийства журналистов в Украине

В Украине за годы независимости были убиты, погибли при не вполне ясных обстоятельствах либо в результате боевых действий более 60 журналистов.

Мать Георгия Гонгадзе выступает перед активистами в Киеве рядом с его портретом, апрель 2001 года / Фото: EPA

Среди самых резонансных случаев - убийство Георгия Гонгадзе, который исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября 2000 года в Киевской области было найдено его обезглавленное тело. В связи с убийством Гонгадзе осенью 2000 года в Украине начался так называемый "кассетный скандал" после обнародования охранником президента Леонида Кучмы Николаем Мельниченко аудиозаписей, свидетельствующих о причастности к убийству Кучмы и других высокопоставленных чиновников и политиков. 4 марта 2005 года был найден мертвым экс-глава МВД Юрий Кравченко, которого подозревали в организации убийства Гонгадзе и должны были в этот день допросить. Его смерть была официально признана самоубийством. В 2011 году суд отказался признать "пленки Мельниченко" доказательствами, дело о причастности экс-президента Кучмы к убийству журналиста закрыли из-за недостаточности доказательств. За убийство Гонгадзе был приговорен к пожизненному заключению экс-генерал МВД Алексей Пукач, который заявил, что выполнял приказ, но отказался назвать заказчиков убийства. В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста появились новые доказательства.

Вячеслав Веремий с женой и сыном

В ночь на 19 февраля 2014 года журналист Вестей Вячеслав Веремий был до смерти избит "титушками". Он ехал вместе с коллегой на такси, когда на углу Владимирской и Большой Житомирской заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их из машины. Вооруженные люди тут же напали на автомобиль, начали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось вырваться, а Веремия сильно избили, выстрелили ему в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте сотрудники милиции оставались в стороне и не вмешивались в события. Веремий был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, однако из-за потери крови и травм, несовместимых с жизнью, около шести часов утра 19 февраля умер во время операции. Шевченковский суд Киева приговорил одного из участников убийства Веремия Юрия Крысина к четырем годам условного срока.

Олесь Бузина / Фото: Олесь Бузина via Facebook

16 апреля 2015 года во дворе собственного дома двумя людьми в масках был расстрелян журналист Олесь Бузина. Позже глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Бузины, назвав при этом их имена - Андрей Медведько и Денис Полищук. В ноябре 2017 года обвинительный акт против них был направлен в суд.

Акция в годовщину убийства Павла Шеремета / Фото: EPA

20 июля 2016 года в центре Киева был взорван в автомобиле журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет. Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста. 24 июля 2017 года Нацполиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности. в декабре 2017 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что убийцы журналиста Павла Шеремета по-прежнему не установлены.

НВ