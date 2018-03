"Связи" правительства с мафией и отставка министра. Что известно о первом в истории Словакии убийстве журналиста

В конце февраля в Словакии был застрелен вместе со своей девушкой 27-летний журналист-расследователь Ян Кучак. Это стало первым случаем убийства журналиста за 25-летнюю историю страны.

НВ собрало информацию о трагедии.

Тела Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой нашли вечером 25 февраля 2018 года в их доме в селе Велка Мака возле города Трнава в 65 км от Братиславы. Тела нашли после того, как их родственники жертв сообщили в полицию, что они не выходят на связь.

Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала Яну Кучаку в грудь, его девушке - в голову.

Тела Яна Кучака и его девушки нашли в их доме в селе Велка Мака в 65 км от Братиславы / Фото: EPA

"Доказательства указывают на то, что убийство было спланированным, а не спонтанным", - заявил глава полиции Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, оно "вероятнее всего, связано с расследованиями", которые вел журналист.

СМИ называют несколько расследований Кучака, с которыми может быть связано его убийство.

Его коллега Том Николсон рассказал, что Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

По словам Николсона, на прошлой неделе Кучак писал ему о своих подозрениях в том, что Ндрангета работает на востоке Словакии и незаконно привлекает деньги из европейских фондов якобы на выращивание экологически чистых растений, но ничего не выращивает. Николсон считает, что члены клана итальянской мафии могли иметь контакты с местными политиками.

"Я думаю, что они постепенно налаживают политические контакты, знакомства, чтобы иметь возможность влиять на распределение средств европейских фондов при любом правительстве", - сказал он.

Ежедневная словацкая газета SME писала, что с мафией, вероятно, когда-то имели связи премьер-министр Роберт Фицо и его помощница Мария Трошкова.

Фото словацкого премьера Роберта Фицо с надписью "убийца" среди свечей в память о Яне Кучаке и его девушке, 28 февраля 2018 года / Фото: EPA

После убийства Кучака чешские СМИ также писали, что он в последние недели перед гибелью регулярно писал о противоречивом предпринимателе Мариане Кочнере и даже подал против него жалобу из-за предполагаемых угроз.

В октябре 2017 года погибший журналист заявлял на своей странице в Facebook, что в прошлом месяце Кочнер говорил, что собирает компромат на Кучака и его семью и не остановится, пока он не прекратит писать что-либо навсегда. Осенью 2017 года министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк, высмеял журналистов, задавших ему вопрос об угрозах. "Это то, что вы делаете - выкапываете грязь", - сказал он. После убийства в Словакии прошли протесты с требованием отставки Калиняка.

Глава МВД Словакии Роберт Калиняк в октябре высмеял журналистов, спросивших его об угрозах Кучаку. После убийства журналиста в Словакии прошли акции протеста с требованием его отставки / Фото: EPA

Последний опубликованный Кучаком материал от 9 февраля 2018 года также был посвящен Кочнеру и возможному налоговому мошенничеству его компаний, связанному с элитным жилым комплексом в Братиславе.

Сам Кочнер 26 февраля 2018 года заявил, что не угрожает журналистам и не знал о поданной жалобе. По словам Кочнера, он лично встречался с Куцяком только на одной пресс-конференции, но неоднократно отвечал на его вопросы по электронной почте.

"В Словакии еще никогда не доходило до убийства журналистов", - отмечал глава словацкой полиции Тибор Гашпар.

Власти Словакии отреагировали на него сразу же. Премьер-министра Роберт Фицо 26 февраля заявил, что правительство Словакии предложило миллион евро за информацию, которая поможет раскрыть преступление.

"Наша первоочередная задача - поймать убийц. Тогда будет возможность говорить о мотивах и о том, что на самом деле произошло", - сказал он.

Фицо добавил, что, если мотивом убийства стала деятельность журналиста, это можно будет рассматривать как посягательство на свободу слова и демократию в стране.

Дело об убийстве Яна Кучака и его девушки расследует Генпрокуратура Словакии. Фицо также пообещал, что будет создана спецгруппа по расследованию, в которую войдут представители разных силовых структур.

В полиции опубликовали номер телефона, по которому можно сообщить информацию. Сообщение можно оставить анонимно.

28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства Кучака.

Министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства журналиста / Фото: EPA

"Как министр культуры я не могу мириться с тем, что журналист был убит во время моего пребывания в должности", - сказал он, объясняя свое решение.

По данным СМИ, Мадарич является союзником нынешнего премьера Словакии Роберта Фицо. Он занимал пост министра культуры дважды – с 2006 по 2010 годы, и с 2016 года.

Кроме того, из-за скандала вокруг убийства и их возможных связей с мафией на время расследования отказались от выполнения своих функций в правительстве помощница премьера Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан.

По данным СМИ, эти чиновники имели связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии.

"Мы категорически отвергаем любую связь с этой трагедией. Принимая во внимание резонанс и использование убийства в политической борьбе против премьер-министра Роберта Фицо, мы решили на время расследования оставить свои места в правительстве", - говорится в совместном заявлении чиновников.

Заявления в связи с убийством Кучака сделали также президент Словакии Анджей Киска и министр Юстиции Люсия Зитнанская.

"Я испытываю потрясение и ужас из-за того, что такое могло произойти в Словакии", - заявил Киска, - "Хладнокровное убийство молодых людей - это злодеяние, которое должно быть наказано. Мы должны найти людей, которые это сделали и обеспечить безопасность журналистов".

"Словакия не может быть страной, где убивают журналистов", - заявила Зитнанская.

Убийство Кучака прокомментировали и лидеры Евросоюза.

"ЕС не может принять, что журналист был убит за то, что выполнял свою работу. Я призываю власти Словакии начать тщательное расследование с международной поддержкой, если это необходимо, ради Яна Кучака. Как и в случае с Дафной Каруаной Галицией, Европейский парламент не успокоится, пока не свершится правосудие", - заявил глава Европарламента Антонио Таяни на своей странице в Twitter.

