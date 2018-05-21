Что известно о 17-летнем Димитриосе Пагуртзисе, который убил 10 человек в техасской школе

17-летний Димитриос Пагуртзис до того, как устроил стрельбу в своей школе, не имел проблем с законом

Рано утром 18 мая 17-летний Димитриос Пагуртзис устроил стрельбу в своей школе в городе Санта Фе в штате Техас, убив 10 человек и ранив еще 13.

НВ рассказывает, что известно о несовершеннолетнем стрелке.

Был тихим, носил длинный плащ и играл в футбол

Димитриос Пагуртзис, согласно его странице в Facebook, начал посещать среднюю школу в Санте Фе в августе 2015 года. До этого, в 2012 году он попал в список отличников-шестиклассников города.

В 2015-2016 годах Димитриос Пагуртзис играл в школьной футбольной команде.

"Я разговаривал с ним один или два раза, - передает CNN слова ученика средней школы Санта Фе Матео Твилли, - Я ходил с ним на занятия в консультативный класс. Он был очень тихим, и он носил что-то вроде плаща почти каждый день".

Еще один ученик средней школы Санта Фе Айден Гомес тоже отмечает, что Пагуртзис всегда носил плащ.

"Он был тихим ребенком, - сказал Гомес, - каждый раз, когда вы пытались начать разговор с ним, он вроде бы смеялся, но на самом деле не продолжал разговор. ... Он не любил контактировать с другими учениками".

Гомес сказал, что удивился, когда узнал, что Пагуртзиса подозревают в стрельбе.

"Я не думал, что он такой парень", - сказал Гомес.

Каждый раз, когда вы пытались начать разговор с ним, он вроде бы смеялся, но на самом деле не продолжал разговор

Соседи Пагуртзиса в Элвине неподалеку от Санта Фе говорят, что он вырос там на улице, вдоль которой росли деревья, и что с ним никогда не было проблем.

А один из старших учеников школы Санта Фе Тайлер Рэй рассказал, что Пагуртзис за день до стрельбы ездил вместе с группой студентов, в которую входил и сам Рэй, в аквапарк Шлиттербан в Галвестоне. По словам Рэя, Пагуртзис выглядел довольным поездкой, как и все остальные. Подросток считает, что стрелок должен был некоторое время обдумывать свой поступок, но отмечает, что сам он ничего подозрительного не заметил, хотя после возвращения из аквапарка говорил с Пагуртзисом лично.

"Он сказал мне "Привет!", и мы проговорили как минимум 15 минут", - вспоминает Рэй.

Любил жестокие видеоигры и перестал общаться с давним другом

54-летняя Берта Блэнд рассказала, что ее внук Стивен Блэнд дружил с Пагуртзисом с четвертого класса. Они вместе обедали и играли в видеоигры после школы, пока в прошлом году Пагуртзис не оттолкнул Стивена ради новых друзей по неизвестным причинам.

Женщина также утверждает, что и ее внук, и Пагуртзис интересовались оружием и жестокими видеоиграми, в которые, по ее словам, могли играть всю ночь. Берта Блэнд отметила, что, по ее мнению, у Пагуртзиса строгая семья и едва ли была какая-то социальная жизнь.

По словам Берты Блэнд, следователи допрашивали ее внука около часа, и он рассказал им, что Пагуртзис ему признавался, что ведет журнал с "мыслями и тому подобным".

Не стрелял в тех, кто ему нравился и не решился покончить с собой

После задержания Пагуртзис рассказал полицейским, что пронес дробовик Remington 870 и пистолет 38 калибра под плащом и выстрелил в нескольких человек с "намерением убить людей".

Он также рассказал, что не стрелял в тех учеников школы, которые ему нравились.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт сообщил, что у Пагуртзиса ранее не было судимости. Никакой информации о мотивах стрелка обнародовано не было.

Власти нашли в его записях упоминание о том, что он собирался покончить с собой после устроенней в школе стрельбы. Однако, по словам Эббота, когда он сдался, то признался, что у него не хватило смелости совершить самоубийство.

Убил девушку, которая незадолго до этого отказалась с ним встречаться

Мать погибшей во время стрельбы ученицы средней школы Санта Фе Шаны Фишер Сэди Бэйз рассказала, что ее дочь в течение четырех месяцев отвергала ухаживания Пагуртзиса, а примерно за неделю до стрельбы она объявила ему посреди класса, что не пойдет с ним на свидание.

За несколько дней до того, как ее убил Димитриос Пагуртзис, Шане Фишер исполнилось 16 / Фото: cnn.com

По мнению Сэди Бэйз, этот инцидент так смутил Пагуртзиса, что он выбрал Шану своей целью. За несколько дней до этого Шане исполнилось 16.

По словам Бэйз, Пагуртзис раньше встречался с лучшей подругой Шаны, и поэтому она посоветовала дочери отказать ему.

Обращение семьи Пагуртзиса

На следующий день после стрельбы в школе Санта Фе, 19 мая, семья Пагуртзиса выступила с обращением, в котором выразила соболезнования и заявила, что молится за жертв.

"Мы так же потрясены и смущены произошедшими событиями, как и все остальные", - говорится в заявлении.

Родственники Пагуртзиса выразили удовлетворение заявлениями о нем других учеников школы.

То, что мы узнали из средств массовой информации, кажется несовместимым с мальчиком, которого мы любим

"Мы удовлетворены публичными комментариями других учеников старшей школы Санта Фе, которые показывают Димитрия таким, как мы его знаем: умным, спокойным, милым мальчиком. Хотя мы остаемся в основном в неведении о специфике вчерашней трагедии то, что мы узнали из средств массовой информации, кажется несовместимым с мальчиком, которого мы любим", - отметили родственники стрелка.

В их заявлении говорится, что они будут ожидать результатов расследования, прежде чем говорить о трагических событиях, а также, что родственники Пагуртзиса обещают сотрудничать со следствием.

Кроме того, они попросили общественность уважать неприкосновенность частной жизни как жертв, так и их собственную.

Адвокаты Пагуртзиса: он в очень трудных обстоятельствах

Адвокаты Димитриоса Пагуртзиса Николас Поэль и Роберт Барфилд в записанном 18 мая интервью говорят, что они встретились со своим клиентом.

"Это очень молодой парень, он в очень трудных обстоятельствах, - сказал Поэль, - говорить, что ему сейчас хорошо, точно не будет правильно".

Адвокат также прокомментировал реакцию на события семьи Паргутзиса.

Димитриос Паргутзис в суде

"Для них это был очень трудный день. Я думаю, что все родители, вероятно, инстинктивно осознают, что они не знают все о своих детях, но когда вы узнаете что-то вроде этого... это очень сложно, - сказал Поэль, - Эти люди тоже являются жертвами. Они не знали, они не ожидали, и они, конечно же, не предсказывали этого".

Адвокат сообщил, что его клиент находится в одиночной камере и отметил, что у стороны защиты много работы.

Хотя в Техасе разрешена смертная казнь, Паргутзису она не грозит. По закону этого штата максимальное наказание для не достигших 18 лет преступников - пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 40 лет.

Представ перед судом в наручниках 18 мая, Паргутзис отвечал коротко "Да, сэр" и "Нет, сэр" и смотрел в пол. Он сказал, что является гражданином Соединенных Штатов и попросил назначенного судом адвоката.

Какое оружие использовал стрелок в школе Санта Фе

Губернатор штата Техас Грег Эбботт рассказал, что стрелок использовал дробовик и револьвер, которые законно принадлежат его отцу.

Судья округа Галвестон Марк Генри заявил журналистам, что Пагуртзис пытался использовать взрывные устройства, но ни одно из них не было действующим.

"Были канистры с CO2 (углекислым газом), обернутые клейкой лентой, которые никак не могли взорваться, были также скороварка с будильником и гвоздями, но без взрывного устройства", - рассказал он.

Что Димитриос Пагуртзис публиковал в соцсетях

На своей странице в Facebook 30 апреля Паргутзис опубликовал фото черной футболки с надписью Born to kill (рожденный убивать - ред.).

Он также публиковал фото куртки с нацистскими, коммунистическими, фашистскими и религиозными символами.

Фото: cnn.com

В своей биографии в Facebook он писал о желании вступить в американскую морскую пехоту, заявив, что "начинает в 2019 году". Однако военные сообщили, что у них нет записей о том, что Паргутзис подавал необходимые для этого документы.

Канал CBS также сообщает, что незадолго до стрельбы Пагуртзис публиковал фото оружия.

Как атаковал стрелок из Санта Фе: рассказы очевидцев

В 7:45 утра ученик средней школы Санта Фе, учившийся в ней второй год, Захария Мьюх проверял свой мобильный в ожидании урока по искусствам. Остальные ученики болтали.

Затем он внезапно услышал два громких взрыва. Мьюх говорит, что он обернулся и увидел одного из своих одноклассников - Димитриоса Пагуртзиса-младшего, который стоял там, одетый, как обычно, во что-то длинное и черное. Он держал дробовик. Шокированный Мьюх смотрел на него.

Один из его одноклассников - он не был уверен, кто именно, - лежал на полу. Пагуртзис держал ружье в одной руке, и поднимал вторую с пистолетом 38 калибра.

"Он направил на нее револьвер и застрелил ее", - вспоминает Мьюх.

После этого он вскочил и побежал.

Выжившая во время стрельбы в Санта Фе девушка рассказывает о пережитой трагедии

"Все мысли, которые проносились в моей голове были о том, чтобы выбраться оттуда", - рассказал он.

В соседнем классе для занятий искусствами Айдан Поррас, который учился в средней школе Санта Фе первый год, вместе с другими находившимися там учениками услышали три выстрела.

"Все испугались и побежали к задней части классной комнаты, но дверь была заперта, - рассказал он, - Я и еще несколько человек пошли в комнату керамики, небольшое пространство между двумя классными комнатами для уроков искусств".

Они спрятались там, за тяжелой дверью со стеклянным окном.

Мьюх тоже сначала побежал к комнате керамики, но затем повернул в коридор к двери классной комнаты напротив.

"Я ударил в дверь и крикнул: "У него есть пистолет!", - рассказал Мьюх. Затем он выбежал из школы и добежал до близлежащей заправочной станции, откуда позвонил в службу спасения 911.

Пагуртзис просунул ствол дробовика в образовавшееся отверствие и убил двоих учеников. После этого он заставил открыть дверь и застрелил третьего через дверной проем

Ученики, которые прятались в комнате керамики услышали другие выстрелы, а затем стекло в двери разлетелось вдребезги. По словам Мьюха, Пагуртзис просунул ствол дробовика в образовавшееся отверствие и убил двоих учеников. После этого он заставил открыть дверь и застрелил третьего через дверной проем.

Затем, по словам Порраса, прибыла полиция и Пагуртзис стал спорить с полицейскими.

"Они хотели, чтобы он отдал оружие и сдался, но он сказал, что они его застрелят. Он стрелял в разные стороны очень часто", - вспоминает Поррас.

Как именно стрельба прекратилась и чем закончился конфликт с полицейскими, он не видел.

По данным властей, перестрелка длилась 25 минут. Шериф округа Галвестон Генри Трочерс заявил, что вскрытие должно показать, всех ли погибших убил Пагуртзис, или кого-то случайно застрелили полицейские во время перекрестного огня. По его словам, определить это поможет также наличие в школе большого числа камер видеонаблюдения.

НВ