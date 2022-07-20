«Это красные флаги». Почему на переговорах с Украиной присутствуют генералы ГРУ и в чем их опасность — интервью с Христо Грозевым 20 июля, 20:03 Эксклюзив НВ Христо Грозев на MezhyhiryaFest 2021 (Фото:Олег Петрасюк)

Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель Bellingcat рассказал Радио НВ, почему не стоит ждать в Кремле позитивных перемен в конфликте элит и какая опасность от присутствия генералов ГРУ на переговорах с Украиной.

— Bellingcat опубликовало свое новое расследование. Оно с одной стороны не говорит нам ни о чем сенсационном, речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове), который был одним из главных идеологов так называемой «ДНР» в 2014—2015 годах. И это расследование показало, что он всегда работал на российские спецслужбы. [Но] хочу задать немного другой вопрос непосредственно о Гиркине: мы видим, что сейчас он стал таким прямо цитируемым военным экспертом, даже The New York Times его титрует военным экспертом. Как вы объясняете то, что ему позволено говорить то, что он говорит, критиковать так называемую «спецоперацию», учитывая, что за слова «нет войне» в России сажают на пять-семь лет?

Видео дня

— Здесь важно сначала проанализировать как Гиркин критикует эту «спецоперацию». Он не говорит, что это плохая вещь, что ее не надо делать. Он говорит, что делать ее надо намного более агрессивно, с полной мобилизацией всего населения и т. д. Он жалуется на плохую стратегию войны, которая написана Генштабом, критикует Шойгу.



Но вот здесь надо подумать, с чьими словами совпадает эта позиция? Эти слова полностью совпадают со словами «партии войны» внутри ГРУ, внутри военного министерства, людей, которые не согласны именно с медленной скоростью и плохим планированием этой войны. Имеется в виду, что внутри спецслужб есть очень много башен, которые друг с другом ссорятся, спорят. Даже в 2014—2015 годах были некоторые факты, мы послушали, именно Гиркина используют две группы внутри ФСБ.



Одна из групп называет его абсолютно непредсказуемым, ненужным, надо его убирать оттуда сразу. А вот второй человек говорит: нет-нет, вы его не знаете, мы его знаем как человека-войну, он вообще сумасшедший, но реально очень хорошо показал себя на фронте в Чечне. То есть у него есть «крыша», есть люди, которые, видимо, «партия войны» внутри спецслужб, которая считает, что он представляет их интересы и поэтому они позволяют ему это делать, реально у него «крыша».

— Мы уже давно, с начала этой широкомасштабной агрессии, говорим о том, что могут начаться какие-то подковерные внутренние движения в российской власти, в спецслужбах, которые возможно могли бы привести к смене режима, как минимум к отстранению Путина от власти. Как вам кажется, это противостояние кремлевских башен, внутри спецслужб, может ли оно привести к чему-то подобному, о чем мы уже давно говорим, или может быть мечтаем неоправданно?

— Эти процессы идут, мы их видим, Гиркин — одно из их воплощений. Но имейте в виду, что они с обеих сторон, у Путина сейчас есть возможность маневрировать и балансировать именно удары со стороны тех, кто хочет закончить для себя этот кошмар, для своих родственников, для своих денег. А вот есть другие, кто на этом зарабатывает и вообще их не интересует окончание войны. Он сидит посередине и пока довольно хорошо маневрирует между этими двумя группами. Но я не думаю, что они остановятся, у них есть финансовые интересы либо в окончании войны, либо в ее увеличении, поэтому я думаю, что какая-то из этих башен возьмет перевес, весь вопрос только — когда. Любая из них хочет, чтобы все-таки Путина не было, но здесь вопрос, какая из них выиграет, потому что для вас и для нас может быть даже не самый лучший вариант, если они назначат еще более помешанного на войне человека.

— Я знаю, что у вас достаточное количество источников и в спецслужбах, и в ЧВК Вагнера. Вы публиковали переписку с одним из представителей этой так называемой частной военной компании в Twitter, там была речь о первых днях российского вторжения. Если совсем процитировать не дословно, ваш собеседник писал, что Украины через неделю не будет, Зеленского убьют, они прямо так сильно были уверены в своей победе на тот момент, на ваш взгляд?

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.