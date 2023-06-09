Параллельные миры. Чем занимается внебрачный сын Шойгу во время массовой мобилизации в России — расследование 9 июня, 16:14 Внебрачный сын Сергея Шойгу Даниил Шебунов (Фото:Даниил Шебунов/Instagram)

В то время как в России массово мобилизуют все мужское население, внебрачный сын и зять Министра обороны России Сергея Шойгу избегают мобилизации и демонстрируют свою яркую жизнь в соцсетях. Сюжет о внебрачных детях Шойгу вышел на канале российского оппозиционера Алексея Навального.

Сообщается, что Даниил, внебрачный сын Шойгу 2001 года рождения, увлекается творчеством, пишет песни, снимает клипы и занимается спортом.

Оппозиционные журналисты утверждают, что несколько дней перед объявлением мобилизации осенью 2022 года, Даниил вместе со своим продюсером выехал в Турцию, где продолжил свою творческую деятельность — он пишет и публикует песня под псевдонимом Sheba.

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Также отмечается, что в одном из интервью он отмечал, что пишет песни на английском языке, поскольку это для него естественнее и легче.

Внимание также уделили и зятю Шойгу Алексею Столярову, мужу его дочери Ксении, который ведет фитнес-блог, где дает советы подписчикам относительно того, как привести себя «в форму».

Всего у Шойгу пятеро детей, двое из которых — дочери Юлия и Ксения, — рожденные в браке, и трое — внебрачные дети от Елены Шебуновой, среди которых два сына и дочь.