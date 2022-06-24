«Евроинтеграционный трек». Украина теперь становится частью политики расширения Евросоюза — советник министра 24 июня, 14:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Саммит лидеров ЕС в Брюсселе 23 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Статус кандидата на членство в ЕС открывает перед Украиной новые горизонты возможностей, при этом и значительно более высокий уровень ответственности, рассказал Радио НВ Иван Нагорняк, советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

— Я напомню, что Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля, буквально пятый день полномасштабного вторжения. И это рекорд, когда через два с половиной месяца в Евросоюзе был рассмотрен этот вопрос. А что дальше будет?

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— Совершенно правильно, соглашаюсь с вашими словами о том, что это абсолютный рекорд. То есть, мы 28 числа подали заявку на членство, уже 7 марта у нас было решение Совета ЕС о том, чтобы рекомендовать лидерам государств-членов сделать запрос на Европейскую комиссию по подготовке мнения. Мы получили опросник Еврокомиссии 8 апреля, а затем 13 апреля о нормативно-правовом приближении. Достаточно сжатые сроки, по сути, это также был рекорд, чего никто не ожидал, Правительство подало свои ответы на этот опросник. И, как мы видим, уже 17 июня было опубликовано положительное для Украины мнение Европейской комиссии. И это мнение Европейской комиссии, оно содержит очень положительный элемент относительно того, что Украине, по сути, безусловно, предоставляется статус кандидата, а также открывается европейская перспектива вступления.

То есть, раньше мы находились на платформе политики соседства Европейского Союза, построенной еще в 2003 году и утвержденной в 2004 году. Эта политика соседства, она выстраивает отношения со всеми соседями ЕС, что очевидно. Но в нее, например, входят также Марокко, Тунис, Украина, то есть все страны соседи. То есть, мы можем понять, что на этой платформе у нас были такие же шансы на вступление в ЕС, как и у Марокко. С этого момента нам открывается непосредственно европейская перспектива, и мы уже становимся частью политики расширения Европейского Союза, которая является совершенно другим треком. Европейский Союз, выстраивая свою политику, свои инициативы, они уже будут учитывать, что Украина в перспективе станет членом ЕС. Что дальше? Мы видим, что есть положительное заключение Еврокомиссии, поэтому в самом выводе есть несколько рекомендаций, которые нужно сделать Украине для того, чтобы, скажем так, продолжить свое движение. То есть следующим шагом должен быть мандат на проведение и начало переговорного процесса.

— Но вы, вероятно, пропустили реформы? Надо же сделать реформы.

— Совершенно верно. То есть там есть рекомендации, их всего семь, они касаются, как правило, верховенства права, антикоррупционной системы, а также несколько таких, я бы сказал, более легких для Украины условий. То есть там имплементация директив аудиовизуальной и прочее. То есть такие более технические вещи, которые мы, в принципе, думаю, сделаем довольно быстро.

— Все-таки там Украине «от всего сердца» рекомендуют начать бороться с коррупцией и сделать много реформ в этом направлении. И выглядит так, что это такое большое домашнее задание. Несколько дней тому назад Верховная Рада приняла Стамбульскую конвенцию, президент подписал. И я догадываюсь, что это тоже «петух клюнул» в виде европейских перспектив, потому что есть сомнения, что это подписали вот без этой перспективы.

— Первый момент — это то, что, насколько мне известно, лично президент Украины и вся власть в Украине, они очень сильно поддерживали Стамбульскую конвенцию, и абсолютно никаких замечаний относительно ее ратификации у них не было. Было несколько замечаний и рекомендаций со стороны нашего религиозного сообщества, которые были очень активны, и, в частности, я думаю, вы абсолютно в курсе этой ситуации.

— Религиозное сообщество своего мнения не изменило даже после того, как эту Стамбульскую конвенцию подписали.

— Европейская комиссия в своем тексте своего мнения также обратила внимание, что нам нужно это сделать. И одним из первых шагов, конечно, было сделано. Я считаю, что абсолютно правильная ратификация Стамбульской конвенции, и особенно в условиях войны. Мы увидели, что очень большое количество организаций, которые, в частности, отстаивают права женщин, гендерное равенство, очень позитивно восприняли этот шаг. Поэтому я считаю, что, как и ратификация Стамбульской конвенции, так и все остальные, этот список из семи задач, которые в конце рекомендуются сделать Украине — они, в первую очередь, в интересах самой Украины, нашего общества. Я убежден, что власти, президент, Верховная Рада и исполнительная ветвь власти — мы сделаем все от нас необходимое для того, чтобы активизироваться по всем этим направлениям и добиться результата уже до конца года.

— Сколько у нас есть времени, чтобы привести в порядок все семь пунктов, которые там ставит как по рекомендации Европейский Союз? А это и реформа, пожалуй, антикоррупционных ведомств, и назначение глав антикоррупционных ведомств, реформа СБУ, верховенство права.

— В конце 2022 года Еврокомиссия в рамках своего анализа уже по политике расширения будет также оценивать прогресс Украины, как и других стран-кандидатов в члены ЕС. И при этой оценке будет оцениваться прогресс Украины в данном направлении. Но нам нужно помнить, когда мы говорим о реформе СБУ, о реформе правоохранительных органов. Нам нужно в первую очередь помнить, что мы сейчас находимся в состоянии войны, и нам нужно в данной ситуации подходить к этому процессу очень взвешенно и, как говорится, не наломать дров, в первую очередь по национальной безопасности. И, очевидно, есть вещи в контексте антикоррупционной деятельности, которые мы должны сделать. Это и назначить руководителя специальной антикоррупционной прокуратуры и другие шаги.

— Уже выбрали, вы помните?

— Я думаю, что это назначение будет скоро, и мы обязательно это сделаем. И я думаю, что в этом направлении будет прогресс уже к концу 2022 года. [Тогда] Европейская комиссия сделает свою оценку. Она также, возможно, даст какие-то более [четкие указания]. Потому что часть рекомендаций довольно четкие, а часть рекомендаций общие. Мы уже провели консультации с Еврокомиссией, уточнили, что именно имеется в виду. Думаю, что в конце года будет сделана эта оценка, и потом будут добавлены еще какие-то рекомендации в контексте следующих шагов. Но мы ожидаем, что уже в конце года мы начнем говорить с Европейским Союзом о реальных сроках предоставления мандата.

— Позвольте здесь уточнить. Если до конца года эти пункты не будут выполнены, скажем так, не в силу объективных причин, а если в Европе поймут, что кто-то это тормозит, кто-то не хочет в силу каких-то других причин, не зависящих от войны. Есть ли такой путь, что этот статус кандидата могут отнять? Это предусмотрено или нет, какие-то другие методы существуют?

— Здесь есть момент, который в конце самой оценки. Еврокомиссией отмечается о том, что если государство будет сходить в целом с евроинтеграционного трека, не будет выполнять те рекомендации, которые предоставлены, конечно, они могут пересмотреть свое мнение и рекомендовать Европейскому совету лишить нас этого статуса или другое государство кандидата. Но я убежден, что сейчас власти в Украине, они очень даже евроинтеграционные. Никаких шагов назад не будет и не предвидится, и сейчас все настроены только на движение вперед, чтобы показать Европейской комиссии, что мы оценили этот жест, который нам показали.

Давайте будем честны, 28 февраля мы не были уверены, что мы получим положительный результат в контексте и что этот результат будет настолько быстрым. Мы сделали этот шаг, обусловленный геополитическими реалиями, которые были на тот момент. Это был геополитический шаг, он был правильным, и, как мы видим, он приводит к очень положительному результату в контексте, наконец, открытию подлинной перспективы членства Украины в ЕС. Я думаю, что с этого трека никто, как и с геополитического направления развития Украины, сходить не будет, не собирается по крайней мере сегодняшняя власть так точно.

— Давайте так, чтобы заземлиться. Смотрите на примере одного закона. Верховная Рада приняла закон, предусматривающий увольнение иностранцев из наблюдательных советов государственных компаний и банков, кажется. Например, этот закон, ок для того, чтобы быть кандидатом в ЕС, это уже не туда уже куда-то ушла Верховная Рада? Он точно проголосован уже дважды в парламенте. Это уже было после того, как Украина попросила статус кандидата, это было когда шла война. Вы мне сейчас говорите, что все украинские власти хотят выполнить все эти пункты. Вот я говорю, был такой закон. Этот закон об исполнении пунктов или не об исполнении?

— Я не думаю, что, во-первых, именно из-за таких законов у нас могут отобрать статус кандидата, или не предоставить, это первое. Теперь второе. Если Верховная Рада проголосовала за этот закон, в нем значит должна была быть оценка комитета по вопросам европейской интеграции. У нас есть комитет, который находится в Европарламенте. Если эта оценка была отрицательной, а парламент все-таки проголосовал, то я думаю, что на этапе подписания у президента этот закон будет соответствующим образом…

— Подписал, 15 апреля. Было просто много дискуссий, мол, что вы делаете, вы же в ЕС собираетесь.

— Смотрите, есть еще такой момент. Да, у нас есть некоторые бюджетные реалии, в которых мы сейчас находимся. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, обусловлено этим.

— Не очень понятно, потому что у иностранцев большие зарплаты или что вы имеете в виду?

— В наблюдательных советах — да.

— Ну, принимается, хотя вы меня не убедили этим ответом. Позвольте я теперь у вас вот что спрошу, как статус кандидата в ЕС поможет Украине восстанавливаться после войны или даже во время войны, где это может быть возможно?

— У нас есть четкая договоренность с Еврокомиссией о запуске так называемой платформы восстановления Украины, которая будет управляться совместно Украиной и Европейским Союзом. И статус кандидата в этом направлении, он является ключевым. Он, по сути, ясно показывает, грубо говоря, те реформы, которые мы будем осуществлять в процессе восстановления. И именно какими параметрами мы будем вообще в концепцию нашего восстановления добавлять. Мы сейчас в правительстве нарабатываем несколько инициатив, в том числе, как вы знаете, есть Национальный совет по восстановлению Украины после войны. И в этом совете также есть группа рабочая по евроинтеграции, которая как раз оценивает все наработки на контекст их соответствия евроинтеграционному нашему направлению.

И, скажем так, статус кандидата предоставляет нам, евроинтеграционной команде в правительстве, все-таки больше рычагов. Именно инициативы, которые там противоречат законодательству Европейского Союза, рекомендовать не принимать. То есть, соответствующий политический мандат на то, чтобы осуществляемые реформы, они все-таки шли полностью с законодательством ЕС, и не только тем, которое прописано в Соглашении об ассоциации, но также с пониманием того, что нам придется в будущем имплементировать уже актуальное законодательство Европейского Союза, принятое после 2012 года, когда было переоформлено Соглашение об ассоциации. И мы должны все эти вещи учитывать уже в контексте нашего экономического обновления после войны.

— Лично ваши ощущения, прогнозы. Сколько времени может пройти, прежде чем Украина от статуса кандидата получит статус полноценного члена ЕС? И что об этом говорит нам практика, история, как было с другими странами?

— У нас аналитики проанализировали полностью все вступившие в ЕС государства, которые получили статус кандидата. В среднем, с момента кандидатства до присоединения — это восемь лет. Это среднее время. Но так как вы видите темп, с которым мы зашли с момента подписания нашей заявки, и до момента получения статуса кандидата, что является абсолютно рекордом, такого никогда не было. Мы быстро справились с опросником Европейской комиссии, как вы знаете. И президент Урсула фон дер Ляйен, и работники Еврокомиссии на среднем звене, все оценили уровень ответов. И потому я думаю, что мы можем справиться даже гораздо быстрее.

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