«Плохой день генерала Суровикина». Почему бывшего командующего оккупантами могут «замочить» в тюрьме — Яковина

12 июля, 18:12
NV Премиум
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Российский генерал Сергей Суровикин в конце 2022 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Российский генерал Сергей Суровикин в конце 2022 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Автор: Иван Яковина

Для высших чинов российского военного командования наступили непростые времена, они могут быть убиты во время пробежки или попасть под репрессии из-за подозрений в нелояльности Кремлю.

Как сложилась судьба бывшего командующего Сергея Суровикина пытался разобраться в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

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Начать я хочу с того, что в последнее время очень серьезные неприятности обрушились на российских военнослужащих, причем высокопоставленных военнослужащих. Не только на фронте, где у них дела давно уже идут не самым лучшим образом, но и в тылу. <...> Крайне неудачно начался день у замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого. Во время утренней пробежки Станислава Ржицкого убили семью выстрелами из пистолета в спину. Мотивы убийц нам пока неизвестны.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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