Новая конституция, власть и название. Какой должна быть идеальная Россия будущего — экс-депутат Госдумы 2 сентября, 13:02 Флаг бойцов подразделения ВСУ Легион Свобода России (Фото:Легион «Свобода России» via Telegram)

Экс-депутат Госдумы РФ, а сейчас гражданин Украины Илья Пономарев в интервью Радио НВ рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная Россия будущего.

Как сказал Пономарев Радио НВ, народы России должны будут определиться, хотят ли они быть частью этого государства.

«Я считаю, что страна будет настолько перезагружена, что будет новое название и новое государство, которое будет существовать на этом месте. К примеру, Российская республика», — сказал также бывший депутат Госдумы.

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По его словам, Россию нужно будет «заново создать».

«Новая Конституция должна быть совместным творением людей и территорий и республик. И им нужно с этим согласиться. И кто согласится с новой конструкцией, те и останутся; а кто нет — те могут отделиться», — сказал Пономарев.

Бывший депутат Госдумы также отметил, что «нет более важной задачи для Украины, как создать новую российскую власть», так как «мы просто не одержим победы и не будем в безопасности, если не создаем [в России] новый порядок, если мы просто будем пытаться забыть, отделиться, построить забор».

«Империя восстановится, если там будет [Алексей] Навальный, [Михаил] Ходорковский, другие. Будет то же самое. Поэтому считаю своей ответственностью сделать все, что могу, как украинский патриот, как родившийся в России, в Москве, человек — создать эту новую Конституцию, конструкцию власти», — заявил он.

В июне философ, публицист и переводчик Вахтанг Кебуладзе рассказывал Радио НВ, почему диктатор Владимир Путин — это враг нашего настоящего, а российские так называемые либералы — это враги нашего будущего.

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