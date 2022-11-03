Консолидация, смута или деколонизация. Что будет с Россией после завершения войны в Украине — три сценария от Валерия Пекара 3 ноября, 08:39 Эксклюзив НВ Cтатуя двуглавого орла, являющегося фигурой российского герба, в центре Москвы. Россия, 25 октября 2022 года. (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Слухи о болезнях Владимира Путина снова вспыхнули с новой силой, а в России и вне ее все чаще обсуждают, кто может стать преемником диктатора.

Это все происходит на фоне неудач армии РФ в Украине, которые до конца года, по прогнозам украинской разведки, будут еще больше. Глава ГУР Кирилл Буданов предполагает, что после окончания войны от России отсоединятся определенные части.

Видео дня

Каким может быть будущее Российской Федерации после завершения активных боевых действий на территории Украины, в интервью Радио НВ рассказал Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы.

— Я знаю, что вы на эту тему подготовили очень большую публикацию. Я бы хотела, чтобы вы очень кратко изложили ее.

— Во-первых, все больше людей в Украине (да и в мире) понимают, что когда Вооруженные силы Украины выгонят последнего российского солдата за пределы всей украинской территории, включая оккупированные в 2014 году территории, это не будет завершением войны. Потому что остается агрессивная империя, остается Путин или его правопреемник, остается весь тот ядерный потенциал, военно-промышленный комплекс и то ядовитое телевидение, которое отравляет мозг более 140 миллионов человек.

Это значит, что империя всегда возвращается. Помните Звездные войны? Империя наносит ответный удар. Так или иначе мы видели это на примере Первой, Второй чеченской войн. Российская империя потерпела сокрушительное поражение в Первой чеченской войне, подписала по сути капитуляцию и дальше вернулась через несколько лет, накопив ресурсы, и уничтожила Чеченскую Республику Ичкерию.

Конечно, нам очень не хочется, чтобы войны продолжались каждое поколение, чтобы Россия постепенно снова набирала силу и возвращалась. Это значит, что мы должны думать о том, какими будут сценарии будущего РФ.

Нас интересует вопрос, каким образом Россия никогда не будет угрожать Украине, потому что только это можно считать окончательной украинской победой. И, конечно, не только Украине, потому что Россия сейчас угрожает всему миру — и своим ядерным, продовольственным, инфраструктурным шантажом; намеками на то, что международные телекоммуникации не слишком защищены; и энергетическим шантажом, не только газовым.

Сегодня Россия окончательно превратилась в государство-террориста. И всех интересует, что там будет дальше.

Все сценарии, существующие для России, можно разбить на три основные группы.

Первая группа сценариев — это когда российская власть каким-то образом консолидируется. Это может быть передача власти преемнику, к примеру, какому-нибудь «ястребу». Это может быть дворцовый переворот — кстати, очень популярный в российской истории способ передачи власти. А мы знаем, что есть такая зависимость от ведущего пути: те сценарии, которые раньше очень часто внедрялись, сейчас снова тяготеют к высокой вероятности. Поэтому переворот для России — это обычная вещь.

Может быть какая-нибудь хитрая операция. Например, показать Западу какого-то псевдолиберала, условно можно назвать это «операция Навальный» (Алексей Навальный считается в России оппозиционером — ред.). Показать человека, который будет вызывать доверие на Западе. И под этим соусом договориться о снятии санкций, возобновлении военно-промышленного комплекса.