В РФ формируется теневая группа будущих переговорщиков с Украиной: Данилов озвучил семь выводов о мятеже Пригожина 25 июня, 15:09 Техника ЧВК Вагнера движется на Москву, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подвел итоги мятежа, который попытался реализовать в РФ Евгений Пригожин. По мнению Данилова, в России уже формируется теневая группа будущих переговорщиков с Украиной, а Владимир Путин почти не имеет шансов на спасение.

Свои выводы Алексей Данилов изложил в Твиттере. «Все, что может у России пойти не по плану, пойдет не по плану, и „казус Пригожина“ может запустить или запустил процессы с непредсказуемыми последствиями. Отсчет начат», — уверен секретарь СНБО.

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Он акцентирует внимание на семи последствиях мятежа вагнеровцев:



1. «Бунт» Пригожина — это первый этап демонтажа путинской системы, убежден секретарь СНБО.



2. Пригожин является лишь частью группы и частью плана, «верхушкой айсберга процесса дестабилизации» России.

3. В России сформировалась группа недовольных — силовиков, чиновников и олигархического капитала, — которая считает действия Путина смертельно опасными для собственных интересов и своего существования, угрозой для РФ, считает Данилов.

4. «Пригожинский ростовский марш-бросок — демонстрация серьезности намерений, существующих возможностей и создание условий для начала процесса транзита власти — добровольного или принудительного. Колонны вагнеровцев или других структур могут таки дойти до Красной площади», — прогнозирует секретарь СНБО.

5. По мнению Данилова, у Путина осталась единственная возможность спасения — это «тотальная зачистка силового блока, физическая ликвидация ЧВК Вагнер, демонстративное наказание Пригожина, введение в стране военного положения и развертывание массовых репрессий». «Способна ли выполнить эти функции карательная машина имени Золотова — Бортникова, ориентированная на избиение хипстеров, женщин и подростков, — большой вопрос", - подчеркивает Данилов.

6. «Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остается в тени, впрочем, не исключено участие в этом процессе Лукашенко», — прогнозирует Данилов.

7. Режиму Путина нанесен удар «ножом в спину» — если и не мгновенно, но неизбежно смертельный, хотя и «отсроченный во времени».

«Нам свое делать… до границ 1991 года», — резюмировал дальнейшие действия Украины в такой ситуации Данилов.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь. Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с минобороны РФ, а остальные «не будут преследоваться». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа.