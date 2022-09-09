Престолонаследование. Что будет с марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением королевы — ВВС 9 сентября, 18:04 Марки с изображением Елизаветы II (Фото:Getty Images)

За 70 лет правления королева Елизавета II стала неотъемлемой частью повседневной жизни британцев. Они привыкли видеть ее портрет, профиль и герб на листах, монетах и даже коробках с кашами. Что изменится после восшествия на престол нового монарха, выясняла BBC.



На 29 мільярдах монет, які перебувають в обігу у Великій Британії, зображено голову королеви. Останній випуск датується 2015 роком, коли їй було 88 років. Це був п’ятий монетний портрет, створений за її правління.

Королівський монетний двір не повідомляє, як і коли він почне випускати монети з портретом нового короля, але ймовірно, що монети з королевою залишаться в обігу протягом багатьох років, і що замінювати їх будуть поступово.

Першу банкноту з портретом Єлизавети II номіналом в один фунт випустили 1960 року / Фото: Getty Images

До грошової реформи 1971 року на британських монетах можна було побачити кількох монархів.

Хоча поки що не відомо, як виглядатиме монетний портрет короля Карла, монета, випущена в 2018 році Королівським монетним двором на честь його 70-річчя, дає підказку. Вочевидь, його профіль буде повернутий в інший бік — ліворуч. Традиція наказує, що напрямок, у який дивиться монарх на монеті, повинен змінюватися для кожного наступного короля чи королеви.

Фото: The Royal Mint

Після схвалення урядом нові зразки виготовлять на Королівському монетному дворі в Ллантрісанті у південному Уельсі.

Зображення королеви є на всіх банкнотах Банку Англії з 1960 року (на банкнотах, випущених банками Шотландії та Північної Ірландії, монарх не зображений). На даний момент в обігу перебуває близько 4,5 мільярда окремих банкнот Банку Англії на суму близько 80 мільярдів фунтів стерлінгів, і, як і монети, їх будуть поступово вилучати.

Усі банкноти та монети залишаться законним платіжним засобом. Банк Англії багаторазово попередить, якщо щось зміниться.

Марки та поштові скриньки

З 1967 року на всіх марках, випущених Королівською поштою, був витиснений силует профілю королеви Єлизавети II.

Королівська пошта тепер припинить виробництво марок королеви Єлизавети II, хоча вони все ще можуть використовуватися на листах і посилках, і почне створювати нові марки.

У 2018 році було випущено шість нових марок на честь принца Чарльза до його 70-річчя / Фото: Royal Mail

Новий король уже з’являвся на марках, але Королівська пошта поки що не повідомляє, як виглядатимуть нові зразки з ним.

Окрім друкування портрета монарха на марках, Королівська пошта розміщує королівські шифри на багатьох поштових скриньках.

Понад 60% зі 115 000 поштових скриньок Великої Британії мають знак EIIR королеви Єлизавети II, де E означає Elizabeth, а R — Regina (королева). У Шотландії на них зображена шотландська корона.

За межами Шотландії на будь-яких нових поштових скриньках тепер буде шифр короля, але оскільки нові скриньки встановлюють не дуже часто, може минути деякий час, перш ніж ви помітите одну з них.

Королівська печатка

На багатьох британських продуктах, від кетчупу до пакетів пластівців і парфумів, можна побачити королівський герб і напис «За призначенням Її Величності королеви». Це продукти, які отримали королівський ордер, тобто компанія, яка їх виробляє, регулярно постачає товари королівській сім'ї.

Фото: BBC

Протягом останнього століття монархи, їхні чоловіки, дружини і спадкоємці видавали власні королівські ордери, і наразі близько 900 королівських ордерів належать 800 компаніям.

Коли особа, яка видала ордер, помирає, королівські ордери стають недійсними, і компанія має два роки, щоб припинити використання королівського герба. (Ордери, видані королевою-матір'ю, діяли протягом п’яти років після її смерті.)

Ордери, які Чарльз видав як принц Уельський, діятимуть і тепер, коли він став королем, оскільки вони стосуються домогосподарства, а не титулу.

Очікується, що новий король тепер надасть своєму синові та спадкоємцю, принцу Вільяму, можливість видавати власні ордери.

Паспорти поки що дійсні

Але не лише гроші, марки та ордери потребують оновлення.

Усі британські паспорти видаються іменем Її Величності. Вони дійсні для подорожей, але для нових паспортів напис на внутрішній стороні обкладинки буде оновлено на Його Величність.

Поліція Англії та Уельсу повинна буде змінити шифр королеви Єлизавети II на внутрішньому боці своїх шоломів. Адвокати, баристери і соліситори, призначені радниками королеви, тепер будуть відомі як радники короля. Ця зміна одразу набуває чинності.

І, нарешті, слова національного гімну Боже, бережи королеву будуть також змінені.

Після офіційного проголошення Чарльза королем на офіційній церемонії з балкона Сент-Джеймського палацу буде зроблено публічне оголошення та пролунає заклик: «Боже, бережи короля».

Тоді прозвучить національний гімн із цими словами вперше з 1952 року.

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