Политический эксперт объяснил, что произойдет с ЧВК Вагнера без Пригожина 26 августа, 07:56 Мемориал Дмитрию Уткину и Евгению Пригожину в Москве, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Политический эксперт Тарас Загородний в интервью Radio NV объяснил, что произойдет с ЧВК Вагнера без ее главаря Евгения Пригожина.

В эфире Radio NV Загородний пояснил, что ЧВК Вагнер — название определенной группы людей, которые действуют под разными компаниями, в том числе частными, при этом зарегистрированной организации ЧВК Вагнер не существует.

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«Мы все же должны рассматривать Вагнер как большую транснациональную корпорацию, которая имеет собственные интересы, в том числе за рубежом. Как и любая транснациональная корпорация, она имеет определенное количество собственных акционеров, определенное количество людей, которые заинтересованы в ее существовании, в получении прибыли от ее деятельности и тому подобное. Поэтому если сам по себе Вагнер исчезнет, то функция транснациональной корпорации никуда не денется», — сказал политический эксперт.

Он предположил, что эта транснациональная корпорация проведет «ребрендинг» — выберет другое название, или вообще не будет иметь названия, однако будет выполнять ту функцию, которую ЧВК Вагнера выполняла в Африке — «это прокси-сила РФ по осуществлению разного рода военных переворотов на территории Африки, охрана добычи золота, нефти».

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина. Он выразил соболезнования семьям погибших. Он рассказал, что знал его с 1990-х годов.

Путин также косвенно признал, что Пригожин погиб, говоря о нем в прошлом: «Это был человек сложной судьбы»

В Пентагоне 24 августа также заявили, что считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

После падения самолета Пригожина и сообщений о его вероятной смерти Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что часть «вагнеровцев» готовится покинуть Беларусь. 24 августа украинская разведка и пограничники это подтвердили.

